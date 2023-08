– Örök emlék?

– Abszolút! Szerintem ez látszott is rajtam a futás előtt és a futás után is – mondta hírportálunknak Boros Bence. A nyíregyházi színekben versenyző szolnoki sprintert azután kérdeztük, hogy a 100 méter szombati selejtezőjéből sikeresen kvalifikált az előfutamokba, ahonnan már nem sikerült továbbjutnia.

– Milyen érzés volt, amikor 30 ezer magyar egyszerre szurkolt önnek?

– Nem tudom semmihez sem hasonlítani. Nem kézzelfogható, és szavakkal sem nagyon lehet leírni. Akkor, ott megszűnt minden. Megéltem a pillanatot. Félelmetes érzés volt.

– Hogyan értékeli a két futását?

– Elég gyengére sikerült mindkettő, látjuk az időt... Este szerettem volna egy picit jobbat futni, a rajtom jobban is sikerült, viszont elfáradtam a végére. Nem vagyok elégedett. De augusztus vége van, nem szoktuk ilyen hosszúra nyújtani a szezont, nagyon sokat versenyeztem, és nem is számoltunk ilyen sok futással. Volt egy versenytervezet, amit az idény előtt megírtunk, a vb-t leszámítva is két versennyel többet mentem végül az eltervezettnél.

– Augusztus 25-én lesznek a váltóversenyek, hogyan készül odáig?

– Lesz még odáig két-három váltóedzés. Ott még élesítjük a váltásokat. Én személy szerint ezen kívül csak pihenek.

– Nézőként „tesztelte” már a világbajnokságot?

– Nem volt még rá alkalmam, mivel főleg a bemelegítőpályán tartózkodtam. A szombat esti futásom után viszont a gyógytornászaimmal – akik eljöttek a vb-re – együtt néztük meg az esti döntőket.

A budapesti atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos cikkeinket itt olvashatja.