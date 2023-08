Nincs több várakozás: ma eldördül a rajtpisztoly a 19. atlétikai világbajnokságon. A kétévente megrendezendő atlétikai vb-nek – amely a harmadik legnagyobb sportesemény a világon – 2023-ban hazánk a rendezője, a várakozásokat pedig csak fokozza, hogy – részben a nemzetközi szövetség bőkezűségének köszönhetően – rekordszámú, 63 magyar atléta vehet részt az augusztus 19-e és 27-e közötti megméretésen.

Bár nyilvánvalóan mind a 63 honfitársunkért teljes szívből szurkolunk, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek számára van közülük három, akikért kicsit még jobban is. Boros Bence, Kocsis Anna Luca és Szilágyi Réka mind Szolnokon születtek, a helyi utánpótlásából kerültek ki, majd a Szolnoki MÁV SE színeiben váltak a sportág hazai meghatározó szereplőivé. Eredményeik alapján most megadatik nekik, hogy hazai vb-n léphessenek pályára, mi pedig röviden áttekintjük, hogyan jutottak idáig, és mit várhatunk tőlük a vb-n.

Boros Bence, 100 méter és 4x100

Már az is csoda, hogy még versenyez. A pályafutását magasugróként kezdő (és két méter fölé jutó) 26 éves sprinter elődöntős volt a 2021-es fedettpályás Európa-bajnokságon, ám nem sokkal később porckorongsérve alakult ki. Súlyos fájdalmai és az évekig tartó rehabilitáció ellenére idén visszatért és egyre jobb időeredményeket ért el. A MÁV SE színeiben már korábban magyar bajnoki címet nyert 60 méteren és 200-on, majd az idei ob-n – immár nyíregyházi színekben – 100-on is győzött, és mivel a Szolnokkal váltóban is nyert magyar bajnokságot, sprintszámokban teljes a hazai kollekciója. A világbajnoki szabadkártyát a magyar szövetség végül Borosnak adta 100 méteren, akire váltóban is számítanak. Ahhoz, hogy két fordulót menjen valamelyik számban, bravúrra lenne szükség. Egyéniben ma, a délelőtti programban, váltóban augusztus 25-én áll rajthoz.

Boros Bence (jobbra) az idei országos bajnokságon is megmutatta, mit tud a sprintszámokban

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Szilágyi Réka, gerelyhajítás

Réka Magyarország minden pontján ott van – állíthatjuk, hiszen a világbajnokságot megelőző hónapok plakátkampányának egyik arca volt. Hogy vele reklámozták a vb-t, az persze nem csoda. A klasszis gerelyhajító a válogatott azon tagjai közé tartozik, akik világranglistás hellyel, saját jogon kvalifikáltak a tornára. A tavalyi, müncheni Európa-bajnokságon kis híján második helyen végzett, egy sorozaton és néhány centin múlt, hogy végül a negyedik helyet szerezte meg. Magyarországon az elmúlt években szinte bérelt helye volt a dobogó tetején az országos bajnokságokon, ám idén vállsérülése miatt visszalépett. Ha egészséges és jó formában van, a DSC-SI versenyzője bejuthat az augusztus 23-ai selejtezőből a 25-ei döntőbe.

Kocsis Anna Luca, 4x100

A 19 éves sprinter már a tavalyi Eb-n tagja volt a 4x100-as női váltónak. Idén év elején a fedettpályás ob-n, 60 méteren aratott fölényes győzelmével jelezte, érdemes vele számolni a továbbiakban is, majd május végén 11.38 másodperces új 100-as egyéni csúcsot állított fel, ezzel a hazai rekorder Takács Boglárka mögött ő a második leggyorsabb magyar nő. Bár a Szolnoki MÁV versenyzője nyáron combhajlítósérüléssel bajlódott, az augusztusi U20-as Eb-re felépült, és bronzérmet szerzett.

A 19 éves Kocsis Luca már a tavalyi Eb-n is tagja volt a 4x100-as női váltónak

Fotó: Kiss János

4x100 méteren, augusztus 25-én, vélhetően a Kerekes Gréta, Csóti Jusztina, Takács Boglárka, Kocsis Luca összeállítású kvartett áll rajthoz. A magyar nemzet csapatának váltóbotját tehát szolnoki futó hozhatja be a célba.