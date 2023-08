A 4x100-as váltófutások előfutamait rendezik pénteken, a budapesti világbajnokságon. A sprintváltókban a női és a férfi mezőnyben is indul a magyar válogatott négyese, ráadásul mindkettőben szurkolhatunk szolnoki atlétának is. A férfi 4x100-as váltóban várhatóan Boros Bence, a Szolnoki MÁV SE korábbi, magyar bajnok versenyzője is pályára lép, míg a nőknél Kocsis Anna Luca képviselheti a magyar színeket. A férfi váltóversenyek pénteken 19.30-kor, a női versenyek 20 órakor kezdődnek.