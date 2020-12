15 év után jön a harmadik! Így viseli terhességét a magyar műsorvezető

Pintér Adrienn Ada intim részleteket árult el várandósságával kapcsolatban.

Néhány napja jelentette be Ada, hogy újra babát vár! A Németországban élő magyar műsorvezető most arról számolt be, hogyan viseli terhességét. Nos, voltak nehezebb pillanatai – írja a Ripost.

„Hat-hét héten keresztül nonstop rosszul voltam. Nem hánytam, de hányingerem folyamatosan volt, émelyegtem, szédelegtem és puffadtam is. Csak alvás és evés közben nem voltam rosszul” – vallotta be Instagram-oldalán Ada, aki hozzátette, egy ideje már ezek a tünetek sem jelentkeznek, aminek nagyon örül.

A műsorvezető egyébként azt is elárulta, hogy bár férjével tervezték a picit, kicsit bepánikolt, amikor kiderült, hogy 15 év után ismét babát vár.