Elvált Darnyi Tamás – már új családja és gyermeke van az úszólegendának

Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek arról, ki mondta ki a szakítást, de az biztos, hogy az úszólegenda Darnyi Tamás és a gyönyörű színésznő-műsorvezető, Jónás Rita már nem él egy fedél alatt.

Véget ért egy gyönyörű mese, szakított az álompár – tudta meg a Bors. Pedig keresve sem lehetett volna találni olyan összeillő párost, mint amilyet a négyszeres olimpiai bajnok úszófenomén és a gyönyörű felesége, a színésznőként is sikeres Jónás Rita alkotott. Őt a tévéből is ismerhetjük, már tinikorában vezette az emlékezetes Tízen Túliak Társasága című műsort a Magyar Televízióban, majd öt évig az RTL Klub Kölyökklubját.

Két gyönyörű kislány is gyümölcse a házasságnak, az anyukánál elsőbbséget is élvezett a család: feladta korábbi karrierjét a lányok nevelésért.

A házaspár kétlaki életet élt, az év egyik felében Floridában tartózkodtak, másik részében Budapesten. Darnyit úszóiskolája is ide köti, gyakran látják az uszodák környékén és itt-ott a városban, de felesége sosincs mellette. Senki sem érti, mi történhetett, az okokat csak találgatni lehet.

Jónás Ritát régóta nem láttuk

– mondta az egyik szülő, aki több gyerekét is évek óta a Darnyi úszósuliba hordja. – Én úgy tudom, a tengerentúlon maradt a gyerekeikkel.

Feltűnő az is, hogy az úszófenomén az elmúlt hónapokban a korábbinál több időt tölt Budapesten. A Bors egyik olvasója Óbudán, egy csendes kis utcában figyelt fel rá. Rendszeresen, minden alkalommal ugyanabba a házba tér be délután, este, majd távozik onnan reggelente. Olykor látni egy kismamát is, aki egy pici gyermekkel jön ki a kertkapun, babakocsit tologat.

A környékbeliek előtt nem titok: a bajnok új párra lelt. Egy csinos lánnyal él együtt, a kisbabának ő az édesanyja, Tamás pedig az édesapja.

A Bors megkereste Darnyit Tamást, hogy nyilatkozzon a lapnak. Az egyébként is nagyon zárkózott úszólegenda nem kívánt beszélni. Ez persze cseppet sem lepett meg senkit, ugyanis mindig kerülte a sajtót, még fényes pályafutása során sem adott interjút újság­íróknak. A jelek szerint ebben semmi sem változott az évek alatt.

Az uszoda világa azonban csepegtet némi információt.

A pár egyik ismerőse megerősítette, hogy bizony Tamás és Rita – az új asszonynak is ez a keresztneve – már egy párt alkot. Többen úgy tudják, nem is annyira új keletű a kapcsolat, úgy hírlik, már évek óta tarthat a szerelem.

Úszóberkekben az is közismert, hogy a hölgy is sportoló, még válogatott is volt, jelenleg egy szakosztályt vezet, emellett csecsemőket és kisgyerekeket szoktat a vízhez, tanít úszni. Talán az úszás hozta közel egymáshoz a szerelmeseket.

A hölgy egyébként a közösségi oldalán nem igazán titkolja Tamás iránt táplált érzelmeit. Például az úszószövetség Darnyit méltató bejegyzésére egy piros szívecskével és egy mosolygós kis szmájlival reagált.

Darnyi Tamás tehát újra édesapa lett, új családot alapított.