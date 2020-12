„Ha kell, eltávolíttatom a melleimet” – Sydney van den Bosch már 9 éve szenved, most újabb műtét vár rá

Megrázó, min megy keresztül a TV2 gyönyörű sztárja.

Sydney van den Bosch családjában négy generáción át minden nőnek volt valamilyen rákos megbetegedése. Éppen ezért a TV2 sztárja kivizsgáltatta magát – írja a Ripost.

„Eldöntöttem, hogy elmegyek egy különleges vizsgálatra, amivel meg tudják állapítani, hány százalékban vagyok hajlamos a rákbetegség öröklésére. Az orvos szerint, ha több mint nyolcvan, akkor az egészségem megóvása érdekében érdemes eltávolíttatni a melleimet, kivetetni a petefészkeimet és a méhemet is, biztos, ami biztos. Most várom az eredményt” – mondta el a Story magazinnak Sydney, aki elárulta, hogy kilenc éve küzd különféle nőgyógyászati problémával.

„Rosszak a citológiai eredményeim, mindig találnak valami elváltozást. Most is éppen egy műtétre készülök, csonkolják majd a méhnyakamat, mert van rajta egy elváltozás” – folytatta a TV2 sztárja, aki emiatt is döntötte el a férjével, hogy 2021-ben családot alapítanak.