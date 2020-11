Ilyet még nem érzett! Újra üzent a koronavírusos Majka

A nagydumás ózdi rappert sem kerülte el a koronavírus, és Delhusa Gjonhoz hasonlóan ő is kórházba került pár napra, de kisfia születésnapján, szerdán már újra otthon lehetett a családjával.

Hazatérése azonban nem felhőtlen, rengeteg antibiotikumot és szteroidot kapott, kontrollra és újabb tesztre is vissza kell még mennie a kórházba, nem beszélve arról, hogy komoly tüdőfájdalmai vannak – írja a Bors.

Őszinte vagyok, a tüdőm most már fáj. Sajnos az van, hogy először érzem, hogy a nagy levegővételeknél a tüdő nem túl jó. Emiatt be is vagyok sz*rva egy picit.