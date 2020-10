Jobban van a Sztárban Sztár leszek! koronavírusos versenyzője

View this post on Instagram

Sokadik napot töltjük itthon és megteszünk mindent, hogy mielőbb meggyógyuljunk. Hála a jó égnek nekem már “csak” a szaglásomnak és ízlelésemnek kell visszajönnie, egyenlőre hőmérsékletet és halmazállapotokat érzek csak😄 A második legkedveltebb dolgom az evés ezen a világon szóval erősen ajánlom ennek a fenének, hogy távozzon💪 Remélem ti jól vagytok🤞