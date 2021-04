Különös dolog derült ki Pécsi Ildikó és a fia kapcsolatáról

Sajnos sokáig nem volt felhőtlen a tavaly decemberben elhunyt színésznő és a fia, Szűcs Csaba viszonya.

Pécsi Ildikó életének utolsó hónapjaiban került előtérbe fogadott fia L. Péterfi Csaba. A férfi kissé váratlannak tűnő felbukkanása sokakban több kérdést is felvetett, nem értették ugyanis, hogy miért egy fogadott fiú áll hozzá közel vér szerinti fia, Szűcs Csaba helyett – írja a Ripost.

Információink szerint azt többen tudni vélik, hogy Pécsi Ildikó és Szűcs Csaba között jelentősen megromlott a viszony a fiú válása után, sokkal inkább úgy tűnt, mintha Pécsi Ildikó válna menyétől Pártos Csillától. Szűcs soha nem állt ki szülei védelméért, inkább a háttérből szemlélte az eseményeket.

Elnézte, ahogy egykori felesége és édesanyja csatáznak a bíróságon.

A színésznő barátai szerint ez a válás okozta igazán a szülők betegségét is. Pécsi egyetlen támasza a fogadott fia lett, aki a legnehezebb napokban is mellette állt.

Kettőjük barátsága a színháznak köszönhető, hiszen a művésznő biztatta L. Péterfit, hogy maga is színpadra álljon, sőt rendezzen. Pécsi Ildikó sokszor a közös munkába menekült a válás okozta fájdalmaktól és több darabot is színpadra állítottak. Életrajzi könyvét is együtt szerkesztették, és legnagyobb titkait is neki adta át, hogy majd idővel azok is bekerüljenek a könyvbe.

Férje, Szűcs Lajos halála után is L. Péterfi Csabát láthatták Pécsi Ildikó mellett, ő támogatta a színésznőt. Ekkor került igazán előtérbe. A színésznő utolsó hónapjaiban végig mellette volt, majd halála után ő szervezte meg temetését is. Azóta a szellemi örökséget kezeli, két kiállítást is rendez a színésznő életéből, valamint szeretné a könyvet is kiadni.