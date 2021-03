Megáll az ész! Adakozik a bérgyilkos: egymilliót küldött áldozata lányának Dér Csaba

Mélységesen együttérez a Szilas-patak partján meggyilkolt drogdíler, V. László lányával a gyilkossággal vádolt csantavéri halálosztó. Dér Csaba ezért egymillió forintot utalt a fiatal lánynak azzal, hogy a jövőben is szeretné segíteni őt.

Ilyen sem történik gyakran a magyar alvilágban! A csantavéri halálosztóként elhíresült Dér Csaba nagy összeggel támogatja annak a férfinak a lányát, akinek megöléséért felelnie kell a bíróság előtt. Dér Csabát két gyilkosságért vonják felelősségre a Fővárosi Törvényszéken, az elsőfokú ítélet szerdán várható – írja a Bors.

Két gyilkosság

A vád szerint korábban egy forgalmas amszterdami étteremben megölt egy horvát maffiózót, aki a holland rendőrség besúgója volt. Ezt a bűncselekményt, bár elismeri, állítja, hogy önvédelem volt: csak rá akart ijeszteni a férfira. 2018 szeptemberében V. Lászlónak 11 kiló kokaint kínált eladásra. A Pólus center melletti erdős részen találkoztak, ám Csaba nem kokaint, hanem gondosan becsomagolt édesítőszert vitt. Bár az eredetileg ingatlanokkal foglalkozó V. László csak nemrég szállt be a drogbizniszbe, az árut megkóstolta, mielőtt fizetett volna, ekkor azonban tarkón lőtték 40 centiről. A testét a Szilas-patakba rejtették, ott talált rá másnap egy kutyasétáltató. Dér Csaba a gyilkosságot előbb bevallotta, majd miután az ügye Magyarországra került, a vallomását visszavonta, és azóta is következetesen tagadja. Állítása szerint csak taktikai okokból ismerte el, a célja az volt, hogy Budapesten tárgyalják az ügyét.

Párhuzamos életek

A november óta tartó ügy tárgyalásán több tanút is meghallgattak, köztük V. László lányát, Vivient. A fiatal nő nem sokat tudott az apjáról és a dolgairól: László olyannyira nem tartotta vele a kapcsolatot, hogy mindössze kétszer találkoztak eddig.

A nő elmesélte az élete történetét, ami kísértetiesen hasonlít az ügyfelemére, mindkettejük édesanyja meghalt, az apjuk nem törődött velük. Dér Csaba együttérzett vele, és úgy döntött, hogy segíteni szeretne neki

– fejtegette Gulyás Krisztián, Dér Csaba védőügyvédje.

Már korábban is felmerült benne, hogy jótékonykodik: egy nőket oltalmazó szervezetnek szeretett volna adományozni, de nem kapott rá engedélyt a büntetés-végrehajtástól. Dér Csaba a V. Vivien részére szánt támogatást üzenetül szánja mindenkinek, hogy sose hagyják magukra a gyermeküket és törődjenek velük. Fontos azonban azt is kihangsúlyozni, hogy Dér Csaba ezzel továbbra sem ismeri el a Szilas-pa­taknál lévő gyilkosságot, azt továbbra is tagadja, sőt a legutolsó tár­gyaláson pontosan meg is nevezte a tettest. Azzal, hogy Dér Csaba így támogatja V. Vivient, egyértelmű jelét adja annak, hogy igenis egy érző lelkületű ember és egy régi-vágású „gengszter”, akinek még fontosak az ilyen és ehhez hasonló erkölcsi normák. Páratlan emberi nagyságról ta­núskodik ez a tett!

Eltűnt a szerető

V. Vivien Gulyás Krisztiántól tudta meg, hogy Dér Csaba támogatni akarja őt. Nagyon meglepődött, és el is érzékenyült.

Nekem ez most hatalmas segítség volt, amit szeretnék neki megköszönni. Remélem, majd személyesen is lesz rá lehetőségem. Hálával kell tartoznom neki, mert már most többet segített, mint édesapám bármikor

– nyilatkozta a Hír Tv Riasztás című műsorának.

Cukorbeteg is vagyok, ebből nagyon sok betegségem van, sajnos szövődménye van már. Nyilván elsősorban az egészségemre fogom költeni, albérletben is lakom, erre is szeretnék fordítani, és volt sok adósságom is. A nagy részét már tudtam rendezni belőle.

Borítókép: Dér Csaba az egyik tárgyaláson