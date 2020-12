Megrendítő szavakkal búcsúznak a bajtársak – Hős mentősöket gyászol az ország

Egy nap alatt ketten vesztették életüket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mécsesek égnek a körmendi mentőállomás előtt, kollégák, barátok, tisztelők búcsúznak Tóth Tamástól, aki tragikus hirtelenséggel hunyt el a koronavírus-fertőzés szövődményeiben. A felfoghatatlan tragédia után a mentőstársadalom összezuhant, megdöbbentek a fiatal, életerős kolléga halálhírén -írja a Bors.

A bajtársak minden segítséget felajánlottak az elhunyt családjának, feleségének és két kicsi gyermekének, akik soha többé nem tudják megölelni édesapjukat. Tamás 2021-ben töltötte volna be a 40. életévét, tele volt tervekkel, ismerősei szerint nagy ünneplésre készült barátaival, bajtársaival, akik úgy emlékeznek vissza rá, hogy mindig mindenkinek segített, mindenkihez volt egy kedves szava.

Megrendülve emlékeznek a kollégák

Mécsesek és fotók borítják el a berettyóújfalui mentőállomás előtti járdát is. A helyi szolgálatot sokkolta kollégájuk, jó barátjuk, Pércsi István halálhíre, megrendítő szavakkal búcsúztak tőle:

„Lecsapott, odavert, ledöntött, tönkre tett, megölt, elragadott… Amíg csak messziről hallottuk, hogy van, egy villanás volt a többi között. Amikor már mi is találkoztunk vele, már közel sem volt vicces. Aztán jöttek a hírek: Zsadány, Győr, Mosonmagyaróvár, Cegléd, Salgótarján, Jászboldogháza… társaink, bajtársaink. Sokukkal talán sosem találkoztunk, hisz népes család a miénk, de ugyanazt az egyenruhát hordtuk. De tegnap álnokul, galádul arcul csapott: Berettyóújfalu. Ő már nem csak egy kép, egy arc. Neki még halljuk a hangját, látjuk mosolyát szemünk előtt, előttünk vannak a közösen eltöltött műszakok, találkozások az SBO-nál, a boltban, az utcán. Odavert ez a szemét, ledöntött. Egy családot tönkre tett megint! Megölte Pistit, elvitte, elragadta… És tombol tovább, vigyorog rajtunk, mi pedig küzdünk, szenvedünk. Loholunk utána, mindig úgy érezzük, most elcsíptük, de aztán csak elillan. Megy tovább, keresi a gyengébbet, és újra lecsap. Mi megyünk: tovább és tovább, egyszer akkor is vége lesz. Hogy mikor, azt még nem tudjuk, de egyszer akkor is. Pisti! Te most már vigyázz ránk odafentről, egyszer még találkozunk! Ég Veled!”

A mentőtiszt mindössze 48 éves volt, mindenki szerette, ő pedig rajongásig szerette három gyermekét, és gyönyö­rű feleségét.

Győrfi Pál: önzetlen tetteik történetét megőrizzük

Tamás és István az alattomos vírus nyolcadik és kilencedik mentős halottja.

A Bors megkereste Győrfi Pált, az Országos Mentôszolgálat szóvivôjét is, aki mély megrendüléssel beszélt baj­társairól.

– Egy bajtárs elvesztéséről az Országos Mentőszolgálat közössége mindig mély megrendüléssel értesül. Elhunyt munkatársaink példaértékű munkássága előttünk marad, emléküket és a betegek érdekét szolgáló önzetlen tetteik történetét megőrizzük – mondta Győrfi Pál.