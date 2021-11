Megszólalt Kinizsi Ottó: ezért nem beszélt évekig Lékai-Kiss Ramónával

A Dancing with the Stars elődöntőjének egyik legmeghatóbb pillanata kétségkívül az volt, amikor Lékai-Kiss Ramóna könnyezve borult Kinizsi Ottó nyakába, mi­után eltáncolta a paso doblét. Rami élő adásban vallotta be, évekre megszakadt a kapcsolatuk.

Gyakran előfordul, hogy két ember nagyon közel kerül egymáshoz, az élet azonban mégis, akár hosszú évekre is elsodorja őket egymástól. Pontosan ez történt Lékai-Kiss Ramónával és Kinizsi Ottóval is, akik félszavakból is értették egymást, mindent tudtak a másikról, egy utólag butának tűnő félreértés miatt azonban évekig nem beszéltek. A TV2-n látható Dancing with the Stars kellett ahhoz, hogy egy pillanat alatt visszataláljanak egymáshoz! De mi is volt a gond?

Akkoriban nekem volt egy nagyon fontos elő­adásom, extrém performansz volt, egy szál semmiben voltunk a színpadon.

Nekem színészként ez nagyon meghatározó volt, és fontos lett volna, hogy Ramóna ott legyen a nézőtéren, vagy legalább, hogy elújságolhassam neki a dolgot.

Igen ám, de ő épp akkor utazott ki Amerikába nyelvet tanulni, ment ki a reptérre, nem hívott vissza. Amikor kint volt a tengerentúlon, nem is tudtam, mi van vele, kialakult köztünk egy meg nem értettség – kezdte a Borsnak Kinizsi Ottó, hozzátéve: ő azt hitte, hogy Rami sértődött meg, Rami pedig azt, hogy Ottó neheztel rá.

A félreértés évekig elhúzódott, a két régi barát eltávolodott egymástól. Persze előfordult, hogy küldtek egymásnak egy udvarias születésnapi, vagy újévi üzenetet, de arra általában nem érkezett válasz.

Ottó szerint idővel mind a ketten nyitottak volna a másik felé, ám a Dancing with the Stars felgyorsította ezt a folyamatot.

– Ment egy csiki-csuki köztünk, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyáltalán nem beszéltünk, vagy nem futottunk össze, csak kellett egy áttörés. Most, az elődöntőben megtörtént ez a pillanat! Az kellett, hogy odamenjek hozzá és azt mondjam: na, most drukkolj! Most tedd meg azt, amit sok-sok évvel ezelőtt nem tudtál megtenni! Egy pillanat alatt ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Szerintem egy igaz barátság így működik. A kettőnk konfliktusa csak egy ostoba félreértés volt, amit nyilván én is hülyén kezeltem, és tündérmesébe illő, hogy Ramival visszataláltunk egymáshoz, mint ahogy az is, hogy táncolhatok a fináléban – mondta a Ripost szemléje szerint.