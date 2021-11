Mellei miatt bukta el a munkáját Gelencsér Timi (videó)

Gelencsér Timit világ életében lenyűgözték az illuzionisták, így tátott szájjal figyelte azt is, ahogyan a Hal a tortán felvételén Danny Blue mutatta meg mentalista képességeit.

A TV2 Séfen futó műsor e heti részeiben az egykori szépségkirálynő és a mentalista mellett Pásztor Anna, Lékai-Kiss Ramóna, Tóth Dávid és Györfi Dani is versenybe száll a Hal a tortán trófeáért és persze ki-ki a maga képességei szerint igyekszik szórakoztatni is a vendégeit. Danny Blue Ramónának segített be, az ő estjén „varázslatokkal” igyekezett lenyűgözni híres közönségét.

Gelencsér Timi ezután árulta el, hogy ő bizony nagyon közelről ismer néhány illúziót.

„Mindannyian egy kicsit kérdően álltunk Danny felé. Mindannyiunkban ott volt a kérdés, hogy mégis hogyan csinálja. Bennem duplán is ott volt, mert éveken keresztül dolgoztam mint bűvészsegéd és sok mindent láttam. Sokszor bújtam dobozokba, átszúrtak égő vasakkal és félbe is vágtak. Végül megcsináltattam a mellem és már nem fértem be a dobozokba”– mesélte nevetve Gelencsér Timi a Ripost cikke szerint.