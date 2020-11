Néha szinte fájt a lemondás! Balázs Andi ezzel spórolt rengeteget

Sokan gratuláltak a közkedvelt színésznőnek, aki megszabadult káros szenvedélyétől.

Több mint ezer napja nem gyújtott rá Balázs Andi! A közkedvelt magyar színésznő büszkén számolt be róla a közösségi oldalain, hogy sikerült letennie káros szenvedélyét, a cigarettát, már 2018 februárja óta nem szívott el egyetlen egy szálat sem! Most elkészített egy kimutatást is, és kiszámolta, hogy ez alatt az időszak alatt húszezer-hat szál cigarettától mentesítette szervezetét, és több, mint egymillió forint maradt a pénztárcájában – írja a Ripost.

„Füstmentes élet. Meglehet csinálni. Senki nem segített” – írta Andi, aki azt is bevallotta, hogy külső segítség nélkül szokott le, annak ellenére is, hogy eleinte sokszor nehéz volt megállnia, hogy újra bűnbe essen.