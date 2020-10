Ők öten a legveszélyesebb magyar nők

A körözési toplistán, az ötven magyar bűnöző között öt nő is szerepel, nem is akármiért keresik őket...

Rablás, kábítószer-kereskedelem, csalás, lopás, rongálás és sikkasztás – ezek miatt keresik a zsaruk azt az öt nőt, akik az 50 legkeresettebb bűnöző között szerepelnek a körözési toplistán. A leghosszabb ideje körözött nő ellen 11 körözés van érvényben és több mint nyolc éve van szökésben – szerepel a Bors cikkében.

A tatabányai születésű Dudás Ildikót, a Veszprémi Törvényszék és a Győri Ítélőtábla ítélete alapján bűnsegédként elkövetett kábítószer-kereskedelem és más bűncselekmények miatt körözik négy éve, mivel a rá kiszabott 6 év fegyházbüntetését nem kezdte meg. A 32 éves nő 2010 tavaszától 2012 áprilisáig bűntársaival kereskedett speed, valamint ecstasy típusú kábítószerekkel a Balaton-környéki lokálokban, és rendszeresen fogyasztotta is a szereket. A körözött nő és élettársa nemcsak a különböző szórakozóhelyeken, hanem gyermekeik jelenlétében, napközben az otthonukban is használták a fenti szereket, továbbá volt olyan alkalom, amikor a kábítószer átvételekor kiskorú gyermekeik is jelen voltak. Európai elfogatóparancs is van kiadva ellene.

Dudla Andrea és egy társa, a debreceni O. Róbert 2012-ben 4400 tonna kukoricát többeknek is eladott. Az egyik kft. 250 millió forintot fizetett ki a terményért, de amikor elmentek érte, kiderült, hogy a kukoricát már elvitték onnan. A páros ugyanis egy másik cégnek is értékesítette azt. A most 41 éves Dudla és a férfi az eset után megszöktek az országból. Róbertet Thaiföldről hazatérve a reptéren fogták el a rendőrök 2016 nyarán. Dudla Andrea a leghosszabb ideje körözött magyarországi nő, jelenleg 11 körözés van érvényben ellene.

Egy másik ügyben a társaival együtt 400 milliós hitelt vett fel bankoktól kamucégek nevében. A debreceni könyvelőirodában a bankokat hamis számlákkal, banki igazolásokkal, mérleg-adatokkal tévesztették meg. A strómanokat szépen felöltöztették, és Andreával elmentek a bankba, ahol a nő beszélt, a „cégvezető” pedig aláírta a hitelfelvételhez szükséges iratokat. A hamis bélyegzőket kekszesdobozban tartották.

Csalás, lopás, rongálás és sikkasztás miatt is rács mögött lenne a helye annak a 38 éves kemecsei születésű nőnek, aki ellen jelenleg 8 körözés van érvényben. Ujhelyi Ildikó ellen egy rongálás miatti elfogatóparancs él a leghosszabb ideje, 2015 novemberében adta ki a Nyíregyházi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja. A legutolsó 2018. októberi, a kibocsátó szintén ez a bírói szerv. A nő nem csak nem vonult be letölteni a rá mért szabadságvesztést, hanem csalás miatt is keresik.

A győri születésű Pelikán Ildikót rablás és lopás miatt keresik négy éve. A 49 éves nő szintén nem kezdte meg a jogerősen kiszabott börtönbüntetését.

Ahogyan a körözési fotóján csücsörítő 29 éves Bakonyi Klaudia sem, akit rablás miatt keresnek három éve.

A szakértő szerint a bűnözésben a nemek aránya úgy változik, ahogyan a nők szerepe a társadalomban, így az utóbbi évtizedekben folyamatosan növekszik a női elkövetők száma.

– Egy 1950-es évekbeli elmélet szerint a nőkkel szembeni védelmező hozzáállás miatt a hatóságok kesztyűs kézzel bántak velük. A rendőrök kevésbé vették őrizetbe őket, az áldozatok kevésbé hajlamosak arra, hogy bejelentsék azt a bűncselekményt, amit egy nő követett el, vagy az ügyész kevésbé emel vádat és a bíróságok kevésbé találják őket bűnösnek. Azóta nagyon sok idő eltelt, s a társadalmi körülmények is rengeteget változtak – magyarázta a Borsnak dr. Tran Dániel, az ELTE kriminológus oktatója. A szakember kiemelte: a szökés egy nagyon kiszámíthatatlan és idegőrlő folyamat, de bizonyos bűncselekmények elévülhetnek, és ha elég hosszú ideig tud szökésben maradni az illető, mentesülhet a büntetés alól.