Singh Viki mellbedobásban vitathatatlanul erős

Kész csoda, hogy nem szúrta át a fekete csipkét a magyar énekesnő melle.

Elképesztően erotikus fotóval rukkolt elő Singh Viki, aki többek között a TV2 nagyszabású show-jában, a Dancing with the Stars-ban is énekel. A fiatal tehetség rendkívül dögös szerelésben indult munkába szombat este, remekül állt neki a fekete csipkefelső!