Szívszorító, mit élt át: nyolc éve küzd a kegyetlen kórral egy magyar kamaszlány

Ganglioglioma, így hívja az orvostudomány a betegséget, amely egy ritka, lassan növekvő primer központi idegrendszeri tumor. Leggyakrabban gyermekeknél és fiatal felnőtteknél fordul elő. Nyolc éve küzd ezzel a betegséggel a 15 éves jánoshalmi Faragó Larina.

Nyolc éve küzd súlyos betegségével a 15 éves jánoshalmi Faragó Larina, aki fi a tal kora ellenére már sok megpróbáltatáson esett át. A kamasz lány életének első nyolc évét társaihoz hasonlóan vidáman töltötte, kitűnő tanuló volt, társastáncra járt, a közösségek életébe aktívan kapcsolódott be. Mígnem 2013-ban kiderült, hogy jóindulatú agydaganata van.

Fejfájással, erős hányással, hasfájással kezdődtek a kamasz lánynál a tünetek, a szülei háziorvoshoz vitték, ahol előbb valamilyen vírusos fertőzésre gyanakodtak, azonban mivel a tünetek nem múltak, egy hét után a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyermekosztályára kértek beutalót, ahol az elvégzett CT- és más egyéb vizsgálatok során a kisagyban egy négy centiméteres jóindulatú daganatot és mellette egy háromcentis cisztát diagnosztizáltak.

Ganglioglioma, így hívja az orvostudomány a betegséget, amely egy ritka, lassan növekvő primer központi idegrendszeri tumor, amely leggyakrabban gyermekeknél és fiatal felnőtteknél fordul elő.

Ebben szenved Larina is.

A halasi kórházból mentővel szállítottak bennünket az Országos Klinikai Idegtudományi Központba, ahol a kezelőorvos azt kérdezte tőlem, tudom-e, hogy az utolsó pillanatban érkeztünk, addigra ugyanis olyan súlyos állapotba került a lányom, hogy a légzőközpontja bármikor leállhatott volna, mert már azt nyomta a daganat – mesélte a baon.hu-nak Faragóné Karip Tíme, Larina édesanyja, aki elmondta, előbb az agyban keletkezett nyomást kellett csökkenteniük az orvosoknak és csak ezt követően, néhány nappal később lehetett elvégezni a többórás műtétet.

A beavatkozás során a cisztát teljes mértékben el tudták távolítani, a daganatnak azonban csak egy részét, valamennyi bent maradt, mert a kisagynak olyan területén volt, amely létfontosságú idegszervi részek komoly sérülése nélkül nem volt eltávolítható, fennállt a veszélye annak, hogy Larina lebénul, esetleg túl sem éli a műtétet, ezért a beavatkozást végző orvosok nem kockáztattak

– sorolta a veszélyes operáció részleteit Tímea.

A műtét összességében sikeres volt, nem alakultak ki a kamasz lánynál szövődmények, megszűnt az erős fej- és hasfájás, a hányás. Abban bíztak az orvosok, hogy a gyógyszeres kezelés hatására felszívódik majd a maradék daganat, de már akkor tájékoztatták a családot, hogy ez a legritkább fajta és a leglassabban fejlődő jóindulatú daganat, ugyanakkor nem kizárt, hogy kiújulhat, ami újabb operációval járhat. Larinát három-hat havonta kellett Budapestre vinni kontrollvizsgálatokra, hogy az orvosok figyelemmel tudják kísérni a gyógyulás folyamatát. 2019 januárjában mutatták ki a vizsgálatok újra, hogy ismét növekszik a daganat, az augusztusi vizsgálatok során már háromcentis volt, ezért az orvosok újabb műtétet terveztek, mielőtt ismét megjelennének a nagylánynál a korábbi tünetek.

Elterveztük, hogy novemberben a család együtt ünnepli Larina 14. születésnapját, és utána került sor a következő műtétre.

Ekkorra azonban a daganat már annyira belenőtt az agyszövetbe, hogy abból több részt is el kellett távolítani a daganattal együtt, ezzel viszont több fontos terület is sérült. A lányom elvesztette a mozgás- és egyensúlyérzékét, de a beszédére is kihatott.

Viszont most is maradt a daganatból valamennyi az agyszövetben, amire ismét gyógyszert szed, amitől azt várják a kezelőorvosok, hogy visszasorvad és felszívódik – mondta el az édesanya.

Larina idáig különböző rehabilitációkon vett részt, legutóbb idén április elejétől Budapesten, a Robotterápiás Neuro­rehabilitációs Központban, az úgynevezett STEPS terápián. A rehabilitáció célja, hogy minél előbb visszatérhessen a normális életvitelhez azáltal, hogy újratanulja és begyakorolja az elvesztett funkciókat, amelyek a mindennapi élethez szükségesek.

A negyvenórás terápia ideje alatt szépen fejlődött, de még legalább száz óra robotterápiára lenne szüksége, ami kétmillió forintba kerül. A családot azonban már eddig is nagyon megterhelték a gyógykezeléssel járó anyagi kiadások. Larina volt és jelenlegi iskolája, a Szent Anna Katolikus Általános Iskola, illetve a Hunyadi János Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is szervezett sikeres adománygyűjtést a család számára, de még így is rengeteg pénzre lenne szükség, hogy Larina folytatni tudja a terápiás kezelést.