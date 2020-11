Újabb kisbaba érkezett a Fradi-családba – Kispapák viszik előre a csapatot

Egyre több az apuka a Fradiban, ami úgy tűnik, jó hatással van a csapat teljesítményére. A játékosok ugyanis nemcsak otthon, hanem a pályán is felelősségteljesebbek.

Megállíthatatlannak tűnik a Ferencváros a bajnokságban, és a Bajnokok Ligájában is megállja a helyét. A zöld-fehérek titka talán abban is rejlik, hogy focistái között egyre több a házas, gyermeket nevelő vagy váró ember. Mindez a magatartásukon, a teljesítményükön is érződik: kiegyensúlyozottak, bátran felvállalják a döntéseiket a meccsek során.

Sigér Dávid, a legutóbbi válogatottbeli találata után el is magyarázta, hogy gólöröme a feleségének szólt, aki pár nappal korábbra volt kiírva első gyermekükkel, de a baba szépen kivárta, amíg apukája teljesítette kötelezettségét a pályán és addig nem érkezett meg, de a Juventus elleni mérkőzésen már nem kell miatta izgulni, mert amire Sigér Dávidnak fel kellett ülnie a repülőre, a kisfia rendben megérkezett.

Aztán a hétvégi bajnokin, a Honvéd ellen, 17 méterről talált a kapuba Heister, aki ugyancsak a meze alá rejtette a labdát. A mérkőzés után, a klub hivatalos oldalán elárulta „A meccs előtt azt mondtam feleségének, figyelje meg, lőni fogok egy gólt. Neki ajánlom, februárra várjuk a kislányunkat.”

A német Otto Rehhagel mondogatta sokszor, hogy a 2004-es Eb-győztes görög válogatottjába tudatosan hívott meg házas férfiakat, mert tudta, hogy ők jóval felelősségteljesebbek, mint a nőket hajtó csapattársaik.

Márpedig a Fradi húzóemberei mind családos focisták, elég Dibusz Dénesre, Lovrencsics Gergőre, Botka Endrére, Tokmac Nguenre gondolnunk, és hamarosan Sigér Dávid és Marcel Heister is apai örömök elé néz.

Teljesen más ember lettem, miután megszületett a kisfiam, Bence. Jóval nagyobb lett a felelősség rajtam, hiszen eggyel több szempár követi a teljesítményemet. Azt szeretném, hogy büszke legyen rám, ha egyszer visszanézi majd ezeket a meccseket

– mondta korábban a Borsnak Dibusz kapus.

Botka is teljesen megváltozott, az élete mióta első gyermeke, Endre a világra jött, amit a statisztikák is jól mutatnak. A válogatottban például négyszer annyi lehetőséget kapott, mint fia születése előtt, de a Fradiban is meghatározó emberré nőtte ki magát. A családapa szerep tehát nagyon jól áll a focistáknak, akiket úgy feltölt a gyermekük, hogy a sorozatterhelés ellenére is hosszú ideig kitart a lendületük – írta a Bors.