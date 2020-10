Világdöntőbe jutott Veres István és Molnár Bence a Bocuse d'Or-on

Tallinban rendezték meg a Bocuse d'Or európai döntőjét. Hazánkat Veress István és Molnár Bence képviselte. A győztes Norvégia lett, a magyar csapat pedig a kilencedik helyen jutott a világdöntőbe.

Az észtországi európai válogatón versenyző csapatoknak két ételt kellett elkészíteniük, amire 5 óra és 35 perc állt rendelkezésre. Tizenhat ország utazhatott Tallinba, ahol eredetileg májusban főztek volna a csapatok, de a világjárvány miatt elhalasztották az európai döntőt.

A magyar csapat másodikként kezdett a pénteki versenynapon. A két kötelező hozzávaló, az afrikai harcsa és az észt fürj volt, a magyar csapat gombát és több fajta hagymát használt fel sokféle módon és puliszkát is készítettek. Veres István, a Babel séfje, mindenképpen szerette volna, ha a szűkebb hazája, Erdély, is megjelenik markánsan a tányéron. Ezt egyébként ezen a versenyen el is várják.

Konkrétan értékelik, hogy egy egy csapat hogyan mutatja meg a nemzeti jelleget az ételében és esetleg akár a tálalásban. Persze az ízek a legfontosabbak, de ezen a szinten már minden apróság sokat számít: az étel kinézete, tálalása, a tányéron szereplő minden elem íze és külön a szószokért is pont jár.

Több hónap, amire elkészül a végleges fogás amit a versenyen bemutatnak, ez egy hosszú csapatmunka: Veres István és Molnár Bence munkáját és a felkészülést, Volenter István segítette.

A halas témáról, viccesen azt írta a csapat, hogy „Magyarországon népszerű uborkával és krumplipürével párosították”. A tányéron található a hal és a krumplipüré mellett puliszkakrém, különböző sajtokkal, hagymából készült szósz, illetve pácolt hagyma és póréhagyma is. Ez a versenyfogás egyszerűen csak a Fish and Chips nevet kapta.

A fürjet kovászos kenyérrel és rókagombával töltötték meg, köretként pedig itt is főszerepet kapott a puliszka és a hagymák, ezt az ételt ugyanis kifejezetten erdélyire akarta hangolni Veres István. Az ételleírásba azt írták, hogy azért is, mert „a fürj őshonos madár Erdélyben, a puliszka pedig szintén egy tradicionális erdélyi étel”.

A Bocuse d’Or a világ egyik legnagyobb presztízsű szakácsversenye, amit először 1987-ben rendeztek meg, a francia szakácsfenomén Paul Bocuse útmutatásai szerint.

Az eddigi legjobb eredmény ezen a versenyen 2016-ban született, akkor Széll Tamás a Bocuse d’Or európai döntőjét megnyerte, a 2017-es lyoni döntőben pedig negyedik lett, ezúttal a zsűribe kapott meghívást, ő is ott volt Tallinban.

Tavaly a magyar csapat 24-ből a 12. volt és Dánia nyerte a versenyt.