Zarándokhely lett Benkő László fája

Lakásának közelében két éve elültetett egy fát Benkő László. A zenész halála óta, minden este újabb mécseseket helyeznek el a tövében.

Égnek a mécsesek a Krisztina tér közelében álló fiatal fánál, amelyet két éve Benkő László ültetett. Az apró lángok az Omega-alapító kihunyt életére emlékeztetnek, arra az életre, amely kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar rockzenében. Az Omega és vele Benkő László az elsők között szólaltatta meg a Kárpát-medencében azt a lázas, szabadságvágyat sugárzó mu­zsikát, amely nemcsak a zenei ízlést, hanem milliók életét is megváltoztatta.

Évtizedekig tartó, fényes pályát futott be, de soha nem vált elérhetetlen sztárrá, mindig derűs, barátságos, segítőkész ember maradt. Pislákolnak a mécsesek a fa körül, és hamarosan ki is hunynak, ahogy a legrégebbi magyar rockzenekar, az Omega is megszűnik Benkő nélkül, de a próféta tekintetű zenészre nagyon sokáig emlékezni fogunk.