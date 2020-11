Covid-tesztelését is megmutatta a szolnoki influencer

Égetett, és többször úgy éreztem, hogy leszakad a tüdőm. Folyamatos nyomást éreztem és mintha ültek volna a mellkasomon. Többször estem át influenzán, tüdőgyulladáson, de ez egészen más volt – mondta Gál Kata az átélt tünetekről, aki a Covid-tesztelését is megmutatta videójában.

– Október utolsó napján minden különösebb előzmény nélkül nagyon rosszul lettem. Köhögtem, hányingerem volt, szédültem. De gondoltam, biztos fáradt vagyok. Aztán november elsején, vasárnap belázasodtam, ahogy mondani szokták, influenzaszerű tüneteim voltak – kezdett bele történetébe Gál Kata.

– Hétfőn hívtam az orvost, mivel nem éreztem jól magamat, valamint lázas voltam, végtag fájdalmaim voltak. Nem tudtam eldönteni, hogy influenzás vagyok-e, megfáztam vagy elkaptam a Covid-ot? A háziorvos mondta, hogy intézi a papírokat, tesztelni fognak. Betelefonáltam a munkahelyemre, hogy táppénzre kell mennem és várom a szkafandereseket. November másodika és hatodika között konkrétan szenvedtem. Egyszer majdnem kihívtuk a mentőt is, ilyen szörcsögő, nehéz légzés kapott el, 39,5 fok lázzal. Ki kellett mennem az erkélyre, hogy friss levegőt lélegezzek, sétáltam a lakásban és kicsit jobb lett – emlékezett a fotós.

Megpálcázták az agyamat

– Csütörtökig, november 5-ig kellett várni a tesztre ami elsőre furcsának tűnt, mert ismerőseimhez korábban mentek tesztelni. De hallom, azóta még hosszabb időszak lehet a várakozás, a több eset miatt. Fiatal srác végezte el a mintavételt rajtam, aki elárulta, hogy egy nap hatvan címre is kell mennie. Minden tiszteletem az övék! Többen mentőznek a családomban is. Tudom, hogy mennyit dolgoznak és a rendes védőruha ellenére kockáztatják az életüket ennyi beteggel érintkezve. A teszteléstől nagyon féltem előzőleg, de nem volt vészes. Garatban, torokban nem éreztem egyáltalán, az orromban kicsit volt kellemetlen. Ahhoz tudom hasonlítani, amikor belemegy a víz az orrba és enyhe égető érzést tapasztalunk utána. Miután végeztünk sajnos hánytam, de ezt többnyire magamnak köszönhetem. Feleslegesen pánikoltam, hogy fájni fog – húzta el a száját.

– A második hétfőn, november 9-én jelezte a háziorvos a pozitív teszteredményt. Akinek van ügyfélkapuja, önállóan is meg tudja nézni a saját felhasználói fiókjában. Én csak ezután vesztettem el a szaglásomat, ízlelésemet. Azt mondják, mindenkinél máshogy alakulnak a tünetek, nálam utózönge volt az ízlelés- és szaglásvesztés. Mivel ekkora már jobban voltam, viccből ki is kipróbáltam néhány különleges ízkombinációt: fokhagymát ettem uborkával, mogyorókrémmel és erőspaprikát mézzel. Tényleg nem éreztem az ízét. Amikor a párom észrevette mit művelek, megjegyezte, hogy ebből baj lesz. Ha érted – nevetett fel.

Ketten állták a bajt

– A második héten már csak hőemelkedésem volt, de a gyors kifáradással még küzdöttem, folyamatosan be volt dugulva az orrom és köhécseltem, mint egy erősebb nátha esetén. Ha letelik a harmadik hét karantén, újra mehetek majd dolgozni. A tünetmentesség után bizonyos idővel a háziorvos eldöntheti, hogy kell-e második teszt, nekem ez már nem volt szükséges. Többen kérdezték egyébként, mivel csillapítottam a magas lázamat? Gyógyszerek közül csak Rubophent szedtem, viszont többször hűtő fürdőztem. A hideg borogatás a testem minden területén nem kellemes, de szükséges volt. Rengeteg citromot, narancsot, fokhagymát ettem és gyömbér gyógyteákat ittam. 1000 mg-os C-vitamin tablettából naponta hármat bevettem. Mellé öt-hat liter folyadékot megittam, nagyon szomjas voltam.

– A párom is valószínűleg elkapta tőlem, de őt nem kellett tesztelni. Mikor én már jobban lettem, ő november 10-11. körül lázasodott be. 38,5 fok volt a legmagasabb láza, de csak két napig volt rosszul és egy napig volt ízlelés- és szaglásvesztése. Utána tünetmentessé vált és már vissza is ment dolgozni. Amint én belázasodtam, felelősen úgy döntöttünk, hogy karanténba vonulunk, mert nem akarunk senkit megfertőzni – mutatott rá Gál Kata és hozzátette, fontos lenne, hogy az emberek hordják a maszkot, ennyit mindenki megtehet másokkal és önmagával szemben.