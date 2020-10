A világ legszexibb fitneszedzője néha bugyit sem húz, úgy tréningezik...

Anllela Sagra, a világ egyik legszexibb fitneszedzője, 11,3 millión követik az Instán, pedig meg sem mutatja kedvenc gyakorlatait, csak az eredményt...

A kolumbiai lány egy edzővideóval robbant be az Instagram influenszerei közé, miután a felvételen elég lengén volt felöltözve. Gyorsan rájött, ez mekkora üzlet, és ma már csak az ilyen képekre gyúr. Meg ennél is merészebbekre, az Insta már többször le is tiltotta szegénykét….

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ANLLELA SAGRA 🇨🇴 (@anllela_sagra) által megosztott bejegyzés, Okt 11., 2020, időpont: 12:01 (PDT időzóna szerint)

Rendszeres edzéssel ilyen gyönyörű hasa lehet a kitartóknak. Anllela Sagra a jó példa erre, csak nézzék:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ANLLELA SAGRA 🇨🇴 (@anllela_sagra) által megosztott bejegyzés, Szept 24., 2020, időpont: 8:50 (PDT időzóna szerint)

Ezt a nagyítót nem értjük, de nem is lényeges… ami az, az itt nagyító nélkül is jól látszik…