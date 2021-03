Elképesztő, több ember életét is megmentette a hős kisfiú (videó)

Elképesztő hőstettet vitt véghez egy kisgyermek Észak-Karolina Charlotte városának egy családi házában, ami eddig ismeretlen okból kigyulladt. Amint a második emeleten felcsaptak a lángok, a kisgyermek értesítette a tűzoltókat – írja a Metropol.

A gyors cselekvésnek köszönhetően a lánglovagoknak mindössze négy percre volt szükségük, hogy kiérkezzenek és megkezdjék a tűzoltást. Az égő házban két kisgyermek tartózkodott, felnőtt felügyelete nélkül. A tűz átterjedt a szomszédos házra is, ahonnan további hat embert menekítettek ki.

„Egy kisgyermek riasztotta kollégáimat a helyszínre. Ketten voltak a lakásban, felnőttek nélkül. A hős fiatal végig kapcsolatban maradt a diszpécserrel, így könnyen rájuk találtak” – nyilatkozta a helyi tűzoltóság szóvivője a WBTV oldalának.

Charlotte fire and police are here on scene. I’ve seen multiple firefighters entering a unit on the second floor https://t.co/E2zjybrLDY

— Courtney Cole WBTV (@imcourtneyjcole) March 16, 2021