Így néz ki ma a Két pasi – meg egy kicsi egykori gyereksztárja

A Daily Mail oldalán megjelent pár friss fotó a Két pasi – meg egy kicsi egykori gyereksztárjáról, a Jake-et játszó Angus T. Jonesról, az utcán ma már aligha ismernék fel a rajongók – írja az Origo.

A színész annak idején botrányos körülmények között távozott a sorozatból, miután egy nyilvános videóban elkezdte szidni a produkciót, és mindenkit arra szólított fel, hogy bojkottálja. Utána már csak a Horace and Pete-ben vállalt egy vendégszerepet, 2016 óta nem szerepelt semmiben.

Nos, így néz ki most – azért néhányan felismerték.

Two And A Half Men's reclusive star Angus T. Jones spotted in Los Angeles – Daily Mail https://t.co/ODNtJPS36L

— Two and a Half Men (@TwoandHalfMen3) October 28, 2020