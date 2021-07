Szörnyű! Halálba ugrott a bungee jumpingos nő, mert félreértette a jelzést

A 25 éves ügyvédnő, Yecenia Morales bungee jumping közben halt meg, miután leugrott a hídról zsinór nélkül, mert izgalmában a vele együtt ugrani készülő barátjának szánt jelzést követte – írta a Daily Mail csütörtökön.

A nő közel 46 méter magasból esett a mélybe a kolumbiai Amagá térségben. Morales élete első ugrására készült, amelyre barátjával utazott el. Amikor azonban a személyzet jelzést adott a barátjának az ugrásra, a nő félreértette, és annak ellenére, hogy a bokájához még nem volt rögzítve a kötél, leugrott.

