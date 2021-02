Sokkot kaptak a szülők: tetőtől talpig lehámlott a gyermekük bőre

Jessica-Leigh Cox szerint csoda, hogy fia, Jenson Smith túlélte a szörnyű balesetet, amikor tetőtől talpig borzalmas égési sérüléseket szenvedett – írja a Ripost.

A kétéves gyerek a múlthéten esett át az 50. műtéten, amely bőrátültetést és bélműtétet is tartalmazott, és ennek ellenére anyja azt mondta, hogy gyermeke a szörnyűségek ellenére is folyton mosolyog.

