Stílusterv Kft.

Talajnedvesség elleni szigetelés

A nedves falak okozta károk igen sokfélék lehetnek, egyaránt hatással vannak az épülettechnológiára és az épületben élő, illetve dolgozó emberek egészségére is, ezért mindenképpen szükséges a vizesedési problémák megoldása, melyre többféle technológiát is alkalmazni tudunk.

-Talajnedvesség elleni szigetelés falátvágással, 2 mm Polietilén lemezzel és műanyag ékek felhasználásával.

-Talajnedvesség elleni szigetelés alacsony nyomású vagy nyomás nélküli injektálással.