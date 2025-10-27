október 27., hétfő

Lakás, kert, építés

Stílusterv Kft.

Címkék#épülettechnológia#szigetelés#talajnedvesség

24 éve az Önök szolgálatában!

Talajnedvesség elleni szigetelés

A nedves falak okozta károk igen sokfélék lehetnek, egyaránt hatással vannak az épülettechnológiára és az épületben élő, illetve dolgozó emberek egészségére is, ezért mindenképpen szükséges a vizesedési problémák megoldása, melyre többféle technológiát is alkalmazni tudunk.

-Talajnedvesség elleni szigetelés falátvágással, 2 mm Polietilén lemezzel és műanyag ékek felhasználásával.
-Talajnedvesség elleni szigetelés alacsony nyomású vagy nyomás nélküli injektálással.

Szolnok, Szántó krt. 97.

06-20/917-2043

www.stilusterv.hu

[email protected]

 

