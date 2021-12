Az öt műegyetemi kar együttműködésében létrejövő űrmérnök mesterképzés hallgatói űripari projektekbe kapcsolódhatnak be akár az egyetemen, akár ipari partnereknél,

a megszerzett tudást mind a magyar, mind a nemzetközi űrszektorban kamatoztathatják, a kutatási területen kiemelkedők pedig akár doktori képzésen is folytathatják tanulmányaikat.

Az angol nyelvű építmény-informatikai mérnökképzésen végző hallgatók többi között az épített környezettel és létesítményekkel kapcsolatos kihívások informatikai, valamint építőmérnöki tudást igénylő problémáinak megoldására válnak alkalmassá.



A BME oktatási rektorhelyettese arra számít, hogy 2022-ben a gazdasági mellett a műszaki, az informatikai és a természettudományi képzési területet választó jelentkezők száma is növekedik majd, mert az intézményben minden karon olyan szakembereket képeznek, akik tíz-húsz év múlva is alkalmasak lesznek a kor problémáinak megoldására.



A felvi.hu adatai alapján tudatták: 2021-ben a nappali felsőfokú alap-, mester- és osztatlan képzésekre csaknem 102 ezren jelentkeztek Magyarországon. A leggyakrabban a gazdasági képzési területeket választják, de az előző évhez képest nőtt a műszaki és az informatikai képzési területet választók száma is.



A műszaki területre jelentkezők egyharmada a Műegyetemet választja első helyen.



Kitértek arra is: az intézmény péntektől online nyílt napokat tart, amelyeken – különböző határidőkig – az új képzésekről is tájékozódhatnak majd a felvételizők.



Az egyetemen 8 karon, 25 alapszakon és 38 mesterszakon tanulhatnak a hallgatók műszaki, informatikai természettudományi, gazdasági és társadalomtudományi területeken.



A nyílt napokra jelentkezni ezen az oldalon lehet.

Borítóképünk illusztráció