Az úgy nevezett bővített valóság, az XR (Extended reality) technológia lehetővé teszi a gyártóknak, hogy a virtuális díszlet segítségével nagy mennyiségű, komplex vizuális elemet készítsenek el utómunka nélkül, mindezt pedig úgy, hogy a zöld képernyők használatát is minimálisra veszik.

A magyar vállalat olyan berendezéseket biztosít, amelyek a legmagasabb képhűséget biztosítják az olyan XR megoldásoknál, amelyeknél 2022-ben a legütősebb szuperprodukciókat, sorozatokat, filmeket és élő adásokat forgatták.Az XR Screen technológia megjelenése a közelmúltban a film- és színpadtechnikai ipart gyökeresen változtatta meg. Ezek a rendkívül kifinomult és szabadon testreszabható videófal-megoldások ugyanolyan forradalmiak, mint annak idején a zöld képernyő volt, de a technológia fejlődésével a zöld képernyők fokozatosan a tegnapi nap megoldásaivá válnak, és átadják helyét a következő generációs technológiáknak, mint például az XR Screens.

Az XR technológia evolúciója leginkább a film és broadcast szektorban figyelhető meg eddig, hiszen olyan produkciók forgatásán használták az újdonságot, mint a Mandalorian, a Batman, Az oroszlánkirály vagy a Thor: Szerelem és mennydörgés. A broadcast területén is nélkülözhetetlen a technológia, olyan nevek használják például, mint a Riot Games, akik az eSport-bajnokságok közvetítésében remekelnek. A LED-es felvételi technológia ilyen használata igazi forradalmi előrelépés, hiszen a virtuális környezetet a bővített valósággal teljesen élethűen tudják bemutatni.



Ezt a technológiát használva a színészek a legmodernebb, köríves LED-képernyők előtt veszik fel a jeleneteket. Ezeken a LED-eken valós időben, számítógép által generált háttereket jelenítenek meg, amelyeken a mozgás, és a fények gyors változása is könnyedén kivitelezhető. A hagyományos zöldvásznas technikákkal ellentétben az XR a színészek és a tárgyak számára is képes olyan megvilágítást biztosítani, ami az adott környezetben a valóságban is jelen lenne, így élethű effektfelvételeket tudnak készíteni, miközben a színészek is természetesebb alakításokat nyújthatnak, mivel azokat a grafikai elemeket is látják mozogni, amelyeket a zöldvásznaknál például nem lehetett. Az XR-felvételek sokkal kevesebb utómunkát igényelnek az olyan hibák kijavításához, amik például azt sugallják, hogy zöldvászon előtt készült a jelenet.



Az XR-képernyőkkel szembeni egyik legfontosabb elvárás, hogy robusztus és megbízható AV-infrastruktúra végezze el a tömörítetlen videójelek továbbítását, mindezt úgy, hogy a képi világ, a valósághű megjelenés semmilyen formában nem sérül. Itt lép életbe a Lightware MX2 mátrixok fontossága, amelyek rövid időn belül a világszerte épülő XR-színpadok szerves részévé váltak, mivel 4K60, késleltetés nélküli videóátvitelt kínálnak HDMI 2.0 és DisplayPort 1.2 csatlakozásokon keresztül.



„Az olyan szuperprodukciókban, mint például a Mandalorian, rengeteg pénzt költenek a háttérhez használt képek pixelpontos előállítására. Ezeknél kritikus fontosságú, hogy minden egyes pixel a megfelelő helyen legyen és pontosan oda kerüljön, ahová kell, akkor, amikor kell” – mondja Vida Gergely, a Lightware Visual Engineering alapítója. „Az MX2 standalone matrix termékcsalád hozta meg korábban a Lightware világsikerét, és folyamatos fejlesztéssel újabb és újabb technológiához tudjuk kapcsolni.”



Az egységek teljesen redundánsak, ami azért fontos szempont, mivel az XR-t egyre gyakrabban használják élő eseményeken is, mint például Billie Eilish „Where Do We Go - The Live Stream”-jén, vagy Katy Perry szingli napos Alibaba műsorán. Ennek megfelelően ezek a készülékek olyan N+1 redundáns tápegységekkel rendelkeznek, amelyek eltávolítása, valamint illesztése a rendszer kikapcsolása nélkül lehetséges, tehát ha az egyik tápegység váratlanul meghibásodik, a többi tápegység továbbra is zavartalanul tud működni, így az XR rendszer is hiba nélkül üzemel tovább.



„Világszerte egyre több XR-színpad épül, és egyre nyilvánvalóbbá válik a teljesítményt garantálni képes, kritikusan fontos komponensek iránti igény" – hangsúlyozta Vida Gergely. „Az élő közvetítések mellett, valamint a magas színvonalú és kiemelt műsorok és filmek esetében a költségek csökkenésével egyre több produkcióban használják a LED-es felvételi technológiát. Minden műfajban a helyszíni forgatások hatékonyabb és fenntarthatóbb alternatívájának tekintik, valamint a csúcsminőségű virtuális stúdiókörnyezetek továbbfejlesztésének. Örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk ennek a technológiának a bevezetésében, és alig várjuk, hogy a jövőben is segíthessük az XR további fejlesztését, mindezt úgy, hogy még több ilyen felvétel készülhessen és még fotórealisztikusabb megjelenést tudjunk biztosítani."