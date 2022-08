Hegedüs Péter 1976-ban született Budapesten. 1991-ben édesanyjával és két testvérével kivándoroltak Ausztráliába. 1998-ban szerzett rendezői diplomát a Brisbane-i Egyetemen. Már az egyetemi évek alatt és azóta is főként dokumentumfilmeket és rövidfilmeket rendez. Több művét, vezető nagy filmfesztiválok mutatták be, és gyakran díjazták is azokat. Az Örökség: Egy halász története / Inheritance: A Fisherman's Story című dokumentumfilmje, az Oscar-díj shortlistjén szerepelt. Hegedüs Péter professzor, valamint kutatási és fejlesztési igazgatóhelyettes a Griffith Film Egyetemen Brisbane-ben.

A rendező eddig három filmjét - a Sorella története mellett a My America (2011) és a Lili (2020) című alkotást – koprodukcióban készítette Muhi András producerrel. Jelenleg Hegedüs Péter első játékfilmjét közösen fejlesztik a FocusFox Stúdióban, amely a Lili és a Sorella története magyar gyártó és koprodukciós cége.