A KÜRT világszerte ismert a sérült adathordozók helyreállításáról, a társaságot évente több mint tucatnyi országból keresik meg ilyen feladatokkal, a világ minden tájáról. A vállalat augusztustól bővítette szolgáltatásportfólióját és most már vállalják bármilyen típusú sérült vagy hibás mobileszköz – okostelefon, táblagép – adatainak mentését is. A cég egyaránt

vállalja a mentést, ha fizikai sérülést szenvedett – törött, vagy elázott – készülékről van szó, vagy szoftverhiba miatt nem fér hozzá valaki a mobileszközön tárolt adataihoz.

„33 éve mentünk adatokat, most újabb területtel bővítettük a szolgáltatásainkat, amely a napjainkban nagy jelentőséggel bír. A telefonok és egy egyéb mobileszközök fejlődésével egyre több dologra használjuk ezeket a készülékeket és folyamatosan növekszik a rajtuk tárolható adatok mennyisége is. Így egyre értékesebb adatok veszhetnek el egy telefon megsérülésével, ezért döntöttünk úgy, hogy igyekszünk segíteni ezeknél a problémáknál is és bővítettük a szolgáltatási portfóliónkat” – mondta el Kertész Zoltán, az adatmentési üzletág igazgatója.

A magyar társaság folyamatosan kap megkereséseket sérült adathordozók kapcsán, évente átlagosan több mint tucatnyi országból kapnak felkérést, 2500-3000 projektre. A megbízások valamivel több mint fele Magyarországról érkezik, s jelentős a német piac részesedése is, az adatmentési projektek mintegy 40 százaléka németországi ügyfelekhez kötődik, miután a KÜRT 2002 óta van jelen saját leányvállalattal Németországban.

A vállalat tapasztalatai szerint egyre több megkeresés érkezik magánszemélyek részéről, illetve szembetűnő, hogy milyen látványos mértékben nőtt az érintett adatmennyiség. A KÜRT adatmentési üzletága a múlt évben két petabájtnyi adatot (mintha 5 évig néznénk 4k filmet folyamatosan) mozgatott meg az adatmentési projektek során, tízszeresét az öt évvel ezelőtti mennyiségnek.

„A COVID érkezésével jelentős mértékben felpörgött a digitalizáció, azonban a nem megfelelően előkészített projektek, vagy az otthoni munkavégzésre történő átállás félmegoldásai miatt az adatvesztések száma is nőtt. Biztos vagyok abban, hogy egyre több ilyen incidens lesz, hiszen egyre jobban megfizethetők az adattárolók, ugyanakkor a felhasználók hajlamosak megfeledkezni arról, hogy ezek sem örökéletűek, tönkremehetnek. Egy ilyen helyzet nem csak a vállalkozásoknak, de magánszemélyeknek is hatalmas károkat okozhat, így a mi szolgáltatásunk iránt a jövőben is stabil, folyamatos kereslet lesz. A mobileszközökkel pedig egy új terület felé nyitunk, ami reményeink szerint komoly fejlődést hoz majd számunkra” – tette hozzá Kertész Zoltán.