„A Kingston IronKey KP200 az első olyan meghajtó, amely sikeresen teljesítette a Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (National Institute of Standards and Technology, NIST) legújabb, FIPS 140-3 3. szintű katonai biztonsági tanúsítvány laboratóriumi tesztjét. Mivel nincs szükség szoftverre, és a billentyűzet használata is egyszerű, a KP200 a legjobb megoldás azok számára, akik rugalmasságra vágynak, ugyanakkor a legmagasabb szintű biztonság mellett szeretnék hordozni kényes adataikat” – mondta Oscar Escayola Kaloudis, a Kingston EMEA flash-üzletágának vezetője.