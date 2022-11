Nagy lendületet vettek Amerikában és Európában az új utasszállítási megoldások. Az amerikai légi szabályozó hatóságok a minap közzétették azokat a szabályokat, amelyek a helikopterek és repülőgépek jellemzőivel leírható járműveket hivatalosan is felveszik az engedélyezett repülőgépek listájára.

Forrás: Joby

A lépés már csak azért elengedhetetlen volt, mert a vállalatok rendkívüli módon felpörgették a beruházásaikat az új technológiába, amelyet a jövő közlekedéseként tartanak számon.

A pénz csak úgy dől az ágazatba, mivel a nagy légitársaságok már ma megrendeléseket adnak le, a befektetők pedig bíznak az induló vállalkozások sikerében.

Az elektromos vertikális fel- és leszálló (eVTOL) repülőgépként is ismert új repülőgép kifutópálya nélkül is képes fel- és leszállni, miközben nagy távolságokat is megtesz, mint egy hagyományos repülőgép. Elektromos motorokat használ, csökkentve a zajt és a környezetszennyezést.

Az a fő érv mellettük, hogy kikerülik a forgalmi dugókat a zsúfolt városokban – anélkül, hogy megfizethetetlenül drágák lennének az ügyfeleknek.

Európában az iparág azt reméli, hogy a 2024-es párizsi olimpiára el tudják indítani a repülő taxikat.

Az Amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatalra (FAA) nagy nyomás nehezedett az ügyben. Az FAA végül is kibővítette a légi fuvarozónak tekintett repülőgépek és helikopterek listáját.

Mindez lehetővé teszi az üzemeltetőknek, hogy kereskedelmi célokra bevessék ezeket a gépeket. Várhatóan 2023 nyarán teszik közzé a repülő taxik üzemeltetésére vonatkozó szabályokat. Ezek részletesebben felvázolják azokat a kritériumokat, amelyeket a cégeknek teljesíteniük kell a pilóták engedélyezéséhez és a működés megkezdéséhez.

Az amerikai székhelyű Joby cég 2025-re tolta ki a repülő taxik üzembe helyezésének ütemtervét.

Forrás: Joby

Walter Desrosier, a General Aviation Manufacturers Association mérnöki és karbantartási részlegének alelnöke a döntést „abszolút nélkülözhetetlen első lépésnek” nevezte.

„Ez rendkívül kedvező, de a részletek még hátravannak” – mondta.