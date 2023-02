Nem kell csüggedni akkor sem, ha valakinek csak bontott, vagy akár felvett zenéket, műsorokat tartalmazó (de nem agyonhasznált) kazettái vannak otthon, ezek is egyre többet érnek. Nem véletlen, hogy az évi több ezres tételben fogyó Retro audio hanghordozóknak saját kategóriája is van, hiszen a magnódeckek és a műsoros kazetták iránt is évek óta egyre nagyobb kereslet mutatkozik, miután a formátumot a mai művészek is újra felfedezik maguknak.

Nem túl régi, mégis sokat érő lemezek

Bár a legnagyobb áron leütött DVD-filmek és vinyl zenék többsége a több százas gyűjtemények közül kerülnek ki, egy-egy önálló kiadvány is megtalálható az utóbbi években százezrekért elkelt példányok között. A filmek közül az 1997-es A hó hatalma című amerikai film kétezres évek eleji, joglejárat miatt ritkaságnak számító DVD-kiadását közel 300 ezer forintért vették meg, s százezer forint feletti áron került új tulajdonoshoz számos Columbo és Poirot sorozatgyűjtemény is.