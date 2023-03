De hogyan tudunk teljesen kezdőként elindulni ezen az úton? Az Euronics összegyűjtötte, hogy milyen alapeszközökre van szükség, és tippeket ad ahhoz, hogy sikeres streamerek legyünk.

Alfa és Omega

Ha jó minőségben szeretnénk streamelni akkor szükségünk van egy komolyabb számítógépre – a legalkalmasabb egy erősebb processzorral és videokártyával rendelkező PC. Ezen kívül fontos a stabil és erős internet kapcsolat, hogy jó legyen a feltöltési sebességünk: 20 Mbps feltöltési sebességgel például már HD felbontásban tudunk streamelni. Az OBS nevű ingyenes streamer program segítségével bárki nekikezdhet a streamelésnek, ehhez csak le kell tölteni az alkalmazást, beírni az adott platform (Twitch, YouTube) streamkulcsát, ahol élő közvetítést szeretnénk indítani, és már indulhat is a streaming.

Webkamera és mikrofon nélkül egy tapodtat se

Bármennyire jó játékos és szórakoztató ember lehet valaki, az egész mit sem ér a streaming világában, ha a követők nem látják és hallják. Az Euronics webshopjában számos árkategóriában találhatunk streameléshez alkalmas webkamerát és mikrofont, amelyek legalább annyira fontosak, mint egy jó gaming PC vagy a stabil internetkapcsolat.

A két eszköz közül érdemes a mikrofonra többet költeni, ugyanis a rossz hangzás hamar eltántoríthatja a nézőket az élő adástól. A legtöbb mikrofonhoz tartozik egy könnyen telepíthető szoftver is, aminek segítségével a hangsávokkal is tudunk játszani, és streamelés közben a lehető legjobbat hozhatjuk ki a csatornánkból. A látványhoz hasznos lehet még egy zöld háttér beszerzése is, ezzel is növelhetjük a streaming minőségét, ugyanis sokkal kevesebbet fogunk kitakarni a streamelt játékból.