Mindkét készülék kínál egy, a professzionális szintnek megfelelő videós eszközt, a Create in Dolby Visiont, amellyel a színek még élénkebbek, a kontrasztok még élesebbek és a részletek még inkább kivehetőek a képeken. A kamera képes 4K felbontásban, éjszakai megvilágításban is videókat rögzíteni, a jobb képminőség érdekében pedig HyperOIS képstabilizációt is alkalmaz.

A készülékeket az iparág vezető mobil platformja, a Snapdragon 8 Gen 2 hajtja

A grafikus feladatok végrehajtásáról a GPU processzor gondoskodik, amelynek teljesítménye és energiahatékonysága 42, illetve 49 százalékkal múlja felül előző generációs társáét.

A Wi-Fi 7 csatlakozást is támogatják a Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System-en keresztül. A Xiaomi 13 Pro-ban megtalálható High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link technológia lehetővé teszi, hogy egyszerre több készülékhez is csatlakozzon a telefon 5GHz-es és 6GHz-es sávon, továbbá 5,8 Gbps-ig képes az ultra nagy sebességű kapcsolatra is, alacsony késleltetési idő és kiváló hálózati képességek mellett. A Xiaomi 13 ugyanakkor Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link képességeket kínál, legnagyobb letöltési sebessége pedig 3,6 Gbps.

A készülékeket Xiaomi Surge akkumulátorkezelő rendszerrel látták el, amely a Xiaomi saját-fejlesztésű Surge töltőchipjét használja a nagyobb élettartam és a jobb felhasználói élmény érdekében. A Xiaomi 13 akkumulátora 4,500 mAh kapacitással bír, az energiasűrűsége viszont a legnagyobb ebben a kategóriában, vagyis az egésznapos üzemidőt könnyedén teljesíti. A készülék támogatja a 67W vezetékes és az 50W vezeték nélküli gyorstöltést. A Xiaomi 13 Pro akkumulátora még ennél is nagyobb, 4,820 mAh-s kapacitású, a 120W HyperCharge pedig 19 perc alatt 100%-ra tölti a telefont.