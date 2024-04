A kutya kognitív képességeinek vizsgálata az öregedéskutatás területén is új távlatokat nyitott.

„Ismert, hogy idősebb korban a kutyák figyelme, tanulási képessége, memóriája természetes módon hanyatlik. Ha azonban a kognitív képességek összefüggenek egymással, könnyen lehet, hogy a korral járó romlásuk sem független egymástól” – emelte ki Bognár Zsófia, a tanulmány másik vezető szerzője.

A kutatók azt is kimutatták, hogy a „g-faktor” értéke csökken a korral, tehát valóban beszélhetünk globális kognitív hanyatlásról. Ám ezt az egészségi állapot is befolyásolta: rosszabb egészségi állapotú kutyáknál a kor előrehaladtával egyre gyorsabban romlott a „g-faktor” értéke, ellenben a jó egészségi állapotú kutyáknál nem volt kimutatható változás a koruk előrehaladtával. Bár a globális hanyatlás minden kognitív képességet érintett, az eredményekből az is kiderült, hogy a memória és az asszociációs tanulási képesség hanyatlását más tényezők is befolyásolják. Ez a mintázat hasonlít az emberi öregedéséhez, és segíthet később megtalálni és beazonosítani a kognitív hanyatlás molekuláris és neurológiai okait.

„Az új kutatás érdekes emberi párhuzamokra mutat rá az öregedés tekintetében, tovább erősítve, hogy a kutya kiváló modell az öregedéskutatás számára” – hangsúlyozta Kubinyi Enikő, az MTA-ELTE Lendület Társállat Kutatócsoport és a Szenior Családi Kutya Program vezetője. – „Az eredményeink alátámasztják a kutya „g-faktor” létezését, így a kutyák az emberi intelligencia evolúciójának és hátterének megértésében is segíthetnek.”