A modell különlegessége, hogy közvetlenül elérhetőek róla az olyan produktivitást elősegítő munkaprogramok, mint a Microsoft 365 vagy a Google Calendar. Az okostelefonunk vagy tabletünk képernyőjét is gyorsan és egyszerűen, vezetékek nélkül tükrözhetjük az AirPlay 2 és Miracast funkciókkal. A beépített wifi és Bluetooth révén pedig minden kiegészítő eszköz – például billentyűzet, egér – gyorsan, kábelek nélkül csatlakoztatható, így otthoni munkaállomásunk kevésbé lesz zsúfolt. Laptopunk párosításához elegendő egy USB Type-C kábel, ami egyszerre biztosítja a gyors adatátvitelt és a laptop töltését.

A 32SR85U okosmonitorhoz mágnesesen rögzíthető, levehető Full HD webkamera is jár, amely hasznos kiegészítő lehet a videókonferenciák kényelmes lebonyolításához. A kamerában kettős mikrofonrendszer és manuálisan használható lencsefedő is helyet kapott – utóbbival egyetlen mozdulattal eltakarhatjuk a kamerát, amikor azt éppen nem használjuk.

A monitorhoz – akárcsak egy tévéhez – távirányító is jár, amivel távolról is kényelmesen vezérelhető a kijelző: a külön kapható ún. Magic Remote távirányítóval kiegészítve az eszközt pedig akár hangparancsokkal is irányíthatjuk a készüléket. A kijelzőt az okostelefonunkkal is vezérelhetjük – a ThinQ alkalmazást letöltve a telefonunk távirányítóként funkcionálhat, így arról állíthatjuk a hangerőt vagy válthatunk csatornát. Így nem kell az asztalhoz ülnünk, ha például valamire rá akarunk keresni a beépített böngészőn. Ráadásul a kényelem nem csak a kijelzőre vonatkozik: a beépített ThinQ Otthoni irányítópulttal a háztartás egyéb okoskészülékeit is vezérelhetjük a monitorról.