A sajtóbemutatón Ludvigh Károly, az ABZ Innovation Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a vállalat legújabb fejlesztésű, pilóta nélküli légijárműve nemcsak hatékony, hanem környezetbarát alternatívát is kínál a hagyományos tisztítási módszerekkel szemben.

Az ipari épületek, napelemek hatékony tisztítása gyakran igényel létrákat, állványzatokat vagy emelő kosarakat. „Ezzel szemben ABZ Innovation drónja képes ezeket a nehezen elérhető felületeket is megközelíteni, így csökkenti a munkafolyamat költségeit, miközben minimalizálja a balesetveszélyt. Az időtakarékos technológia egyetlen nap alatt képes elvégezni olyan feladatokat, amelyek korábban napokat vettek igénybe.

A drónszakértő elmondta azt is, hogy a nagynyomású mosó drón akár biológiailag lebomló tisztítószerekkel vagy egyszerűen vízzel is használható, csökkentve ezzel a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. A berendezés az épületek homlokzati tisztításán túl képes a napelem panelek hatékony tisztítására is.

Hogyan működik?

„A tisztítás megkezdése előtt a drón távpilótája a földi műveleti területet lezárja és megtervezi a repülési útvonalat. A nagynyomású tisztítás során az erős vízsugár eltávolítja a port, szennyeződéseket és egyéb lerakódásokat a felületekről, míg az automata távolságtartó rendszer biztosítja a pontos és biztonságos működést, elkerülve az esetleges baleseteket. A felhasználóbarát automata vezérlés és a valós idejű monitorozás lehetővé teszi a tisztítás pontos végrehajtását, emberi beavatkozás nélkül” – magyarázta Ludvigh Károly.

A magyar ipari dróngyártás Európa csúcsára ért, és alapvető változást hozhat a tisztítástechnológia területén. A cég arra törekszik, hogy vezető szerepet töltsön be Európában a drónok ipari elterjesztésében.