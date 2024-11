Digitália 35 perce

Talán egy polc mélyén nálunk is rejtőzik egy több százezret érő régi játékkonzol?

2024 különleges év a videójátékok szerelmeseinek, mivel számos jubileumot ünneplünk idén: 20 éves lett a Nintendo DS, már 30 éve, hogy megjelent az első PlayStation, s ikonikus játékok is jubilálnak, hiszen például a Gameboyra készült Super Mario Land áprilisban lett 35 éves, valamint a Plants vs. Zombies is a 15. születésnapját ünnepli már.

Forrás: Shutterstock

Ezek az események nemcsak az idő múlására emlékeztetnek minket, hanem felpezsdítik a régi konzolok és játékok iránti keresletet is. Körülnéztünk a Jófogáson, hogy mely retró játékok és konzolok a legnépszerűbbek a platformon, továbbá Szakács Gábor (SakmaN), a ReGamEX retró videójáték-kiállítás alapítója segít a vintage konzolok gyűjtőinek. Az új, AAA kategóriás játékok futtatására alkalmas számítógépek és konzolok ára egyre magasabb, így folyamatosan érezhető az igény olyan játékgépek iránt is, amelyek bár kisebb teljesítményűek, mégis képesek szórakoztató élményt nyújtani. Fellendülőben a retró, sokan kifejezetten a régebbi gépek és játékok között találnak kikapcsolódási lehetőséget: van, aki nosztalgiázik, van, aki most ismerkedik a videójátékok őseivel, és akadnak, akik befektetési céllal gyűjtik a hőskor relikviáit. A 2020-as év komoly kiugrást jelentett a használt konzolok piacán, amikor a PlayStation 5 és az Xbox Series X/S megjelenése új lendületet adott a játékgépek keresletének és kínálatának. Ekkor jelentős másodpiaci hullám indult a korábbi PS4 és Xbox One tulajdonosai körében: az előző generációs konzolok azóta is a leggyakrabban gazdát cserélő készülékek közé tartoznak. A modern konzolok térhódítása ellenére egyre többen keresik a régi, ikonikus készülékeket és játékokat, amelyek gyerekkorukat idézik, vagy egyszerűen csak különleges darabnak számítanak a piacon. Azok, akik a játékgépek hajnalán kezdtek bele ebbe az akkor még hobbinak vélt tevékenységbe, mára olyan eszközök tulajdonosai lehetnek, amelyek több tízezer, de akár több százezer forintot is érhetnek. „Az online hirdetési portálok egyre inkább a retró játékok vásárlásának fő színterei lettek, míg tapasztalataim szerint a bolhapiacokon már korántsem található meg az a kínálat, mint a kétezres évek elején. Azok az idők már rég elmúltak, amikor néhány forintért lehetett ritka darabokat szerezni. Ma már mind a vásárlók, mind az eladók tudatosabbak lettek, így okos keresőszavakra és némi szerencsére is szükség van” – véli Szakács Gábor, aki szerint a régi konzolok és videójátékok gyűjtése az elmúlt két évtizedben vált igazán népszerűvé.

Mit nevezhetünk retrónak? Bár nehéz pontosan meghatározni, mi tartozik ebbe a kategóriába, a hirdetések alapján úgy tűnik, a felhasználók számára egyaránt retrónak számít egy 1980-as évekbeli számítógép, mint a 2000-es, 2010-es évek ikonikus darabjai, a Nintendo DS és Wii vagy a PlayStation 2 is. Általánosságban azonban elmondható, hogy a gyűjtők jellemzően azokat a konzolokat sorolják ebbe a kategóriába, amelyek 15-20 évnél idősebbek és valamilyen szempontból jelentős mérföldkövet jelentettek a játékosoknak. A konzolgyűjtők kedvencei A gyűjtők körében népszerűek az olyan nosztalgikus eszközök mint például a Commodore 64, amely az 1980-as évek egyik legikonikusabb otthoni számítógépe volt. Természetesen különösen fontos, hogy milyen állapotban van egy-egy darab, a számítógép ára ennek megfelelően 20 és 100 ezer forint között mozog. Korlátozott grafikai képességeik dacára az eredeti Gameboy zsebkonzol, a Super Nintendo (SNES) és a Nintendo 64 konzolok szintén keresett darabok, amelyek olyan klasszikus játékokkal tették magukat felejthetetlenné, mint a Super Mario Bros. 3 vagy a Donkey Kong. A SNES átlagos ára a Jófogáson 50 ezer forint körül alakul, de például egy amerikai gyártású Super Nintendo a Super Mario World játékkal 250 ezer forintért kapható. Egy 1985-ös gyártású Nintendo játékkazetta 100 ezer forintért talált gazdára, míg a Gameboy Color akár 70 ezer forintot is érhet. Egy jóval ritkább játékgépet, az Atari Jaguar gyűjtői konzolt 165 ezer forintért kínálják eladásra jelenleg is.

Gyakran találkozhatunk nagyobb játékgyűjteményekkel, de annak meghatározása, hogy ezek közül melyik éri meg, már jóval komolyabb szakértelmet igényel. Egy idén meghirdetett csomag például 30 konzolt, 656 játékot és 84 irányítót tartalmaz, és rekordáron, több mint 9 millió forintért keresi gazdáját. Egy másik, „kezdő” gyűjtői csomagot, amely Gameboyt, PS minit, Segat és Nintendot tartalmaz, 500 ezer forintért kínáltak eladásra.

A konzolok mellett a klasszikus videójátékok iránti kereslet ugyancsak magas. Különösen népszerűek olyan címek, mint a Super Mario Bros. 3, a Donkey Kong, a Pokemon, a Legend of Zelda, a Wario Land III és az eredeti Animal Crossing. Általában az egyes címeket egyben kínálják eladásra, így például egy Nintendo 3DS 18 játékkal, 200 ezer forintos áron került fel a platformra. Vintage konzolt befektetésnek? A retró játékélményt keresők számára a modern megoldások szintén egyre vonzóbbak: az emuláció és a softmodding lehetővé teszi, hogy a régi klasszikusok modern eszközökön fussanak, de sokan keresnek olyan konzolokat is, amelyek módosított szoftvereikkel képesek nagy játékgyűjteményeket tárolni és futtatni. Azoknak, akik befektetési céllal érdeklődnek a retró konzolok iránt, érdemes figyelemmel kísérni az újonnan kiadott, 7-8 éve tendáló „mini” verziókat, mint a Commodore 64 maxi, a Nintendo NES mini vagy az Atari 2600+. Ezek az újrakiadások sok esetben az eredeti árhoz képest többszörös áron kelnek el. Ahogy Szakács Gábor rámutat, „a mai minikonzolokból viszonylag kevés készül, és hamar elfogynak a polcokról. Egy-egy ilyen készülék néhány év alatt többszörösére drágulhat, így befektetési céllal is érdemes lehet ezekből akár több példányt megvásárolni”.