Még július 1-jén arról számolt be a Nikkei, hogy átvizsgálták nyolc ország, köztük Japán, Dél-Korea, Kína, Szingapúr és két amerikai tudományos intézmény tizennégy kutatási anyagát, és kínos csalások nyomaira bukkantak.

A lefülelt kutatók olyan láthatatlan szöveges utasításokat rejtettek el tudományos publikációikban, amik arra utasították a mesterséges intelligenciát, hogy kizárólag kedvező szakmai értékeléseket kapjanak tőle.

A promptokat (szöveges utasításokat) úgy rejtették el, hogy fehér szöveget vagy olvashatatlanul kicsi betűméretet illesztettek rejtett helyeken a publikációikba: ezeket emberi szem nem képes látni, de az előzetesen elbírálást végző mesterséges intelligencia figyelembe veszi. És ami talán még rosszabb: számíthattak a „lusta lektorokra”, akik netán el sem olvassák kutatási anyagaikat, hanem megelégednek azzal a minősítéssel, amit az MI helyettük pillanatok alatt elkészít.