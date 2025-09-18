2 órája
Életre kel a dodó? Kihalt fajokat „támaszthatnak fel” a biotechnológiával
Egy biotechnológiai startup, a Colossal Biosciences azt állítja, hogy akár már 5–7 éven belül képes lesz „visszahozni az életbe” egy kihalt állatot – elsőként a dodót –, majd a gyapjas mamutot és a tasmán tigrist is újravadítanák. De vajon mennyire lesz ez csak tudományos szuperprodukció, és hol húzódik a határ etikailag és ökológiailag?
A biotechnológia rég kihalt fajokat kelthet életre (illusztráció)
Szerdán a dallasi Colossal Biosciences vállalat arról számolt be, hogy az Avian Genetics Group kutatóinak sikerült a galamb ősi csírasejtjeit (primordial germ cell, PGC) laboratóriumban tenyészteniük, ami igazi tudományos újdonság – adta hírül a Magyar Nemzet.
Emellett génmódosított csirkéket is tenyésztenek, amelyek a dodó és más kihalt madarak potenciális helyettesítőiként szolgálhatnak. Ezek az eredmények kulcsfontosságúak a vállalat terveihez, hogy visszahozza a dodót az életbe.
A Colossal célja nem egy kihalt állat genomjának tökéletes replikációja, hanem „a kihalt fajok kulcsfontosságú tulajdonságainak és ökológiai funkcióinak” újjáélesztése genetikai szerkesztéssel, magyarázza Ben Lamm, a Colossal vezérigazgatója és társalapítója.
A cikk arra is kitér, hogy még áprilisban jött a Colossal első nagy dobása:
három génmódosított farkasról számoltak be, amelyek jelentősen egyeznek az óriásfarkas (Aenocyon dirus) genetikai felépítésével.
Az óriásfarkas – angolul rémfarkas – a közel tízezer évvel ezelőtt kihalt szürke farkas nagyobb rokona. Feltámasztott példányaik, Romulus, Remus és Khalessi a jövő hónapban ünneplik első születésnapjukat.
A vállalat
- a gyapjas mamut,
- valamint a tasmán tigris (erszényesfarkas)
visszahozásán és újravadításán is dolgozik.
Sok tudós dicséri a Colossal genetikai újításait, míg mások kritizálják a céget, amiért projektjeit „kihalás elleni küzdelemnek” minősítette
