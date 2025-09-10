szeptember 10., szerda

Számtalan dizájnfrissítést kapott az új iPhone 17 – itt vannak a hazai árak

Eljött az iPhone Air, minden idők legvékonyabb Apple kütyüje, minek persze nem az ára lett keskeny. Szerintünk idén a legbölcsebb választás az újratervezett iPhone 17 lesz. A 17 Pro-t pedig akár 8-szoros zoomra is képes telével látták el.

Számtalan dizájnfrissítést kapott az új iPhone 17 – itt vannak a hazai árak

Forrás: Getty Images

2019, az iPhone 11-es debütálása óta az Apple lényegében ugyanazt a dizájnt koptatja: a tegnapi, Cupertinóban bejelentett iPhone 17-es újdonságok komoly változásokat hoztak. Bár a 17-es hasonlít a korábbi iPhone-okra, a Pro modell teljesen új kameraelrendezést kapott. És a sokat pletykált szupervékony iPhone Air váltja fel az eredetileg iPhone 17 Plusnak szánt modellt.

iPhone 17
Balról jobbra: iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17
Forrás: Apple

Péntektől előrendelhető, jövő hét péntektől megvásárolható az iPhone 17-es 399 ezer 990, az iPhone Air 499 ezer 990, az iPhone 17 Pro pedig 549 ezer 990 forintos ártól.

iPhone Air

Az Air beleállt a 2025-ös áramlatba, melyben egyre több mobil lesz egyre vékonyabb: ilyen a Samsung Galaxy S25 Edge, vagy a Honor Magic V5.

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air
Forrás: Apple

Vastagsága (vékonysága) nagyjából hét hitelkártyányi. Ez 24 grammal kisebb súlyt jelent az iPhone 16-oshoz képest, ami érzetre a számoknál sokkal többet jelent, mivel nagy, 6,5 hüvelykes a képernyője. És ez az egyetlen idei iPhone, amelyik titánt használ a keret tartósságának növelése érdekében. Az előlapján ott az új Ceramic Shield 2, ami a gyártó szerint háromszor jobban áll ellen a karcolásnak és a négyszer jobb az ütésvédelme. Hátlap maradt a Ceramic Shield üvegkeverék.

Még mindig van egy kameradudor, de legalább vízszintes (mint egy bizonyos Google telefon), de a karcsúságnak is meg van az ára: csak egy kamerát kap a vevő. Képes némi zoomolásra, de nincs ultraszéles látószögű kamerája, aminek nem fognak örülni a mobilfotósok.

Megtartja a korábbi iPhone-funkciókat, mint például a Dynamic Islandot, az Action Buttont és a Camera Controlt. A szelfikamera 24 megapixeles lett és új érzékelőjével fekvő vagy álló tájolásban is készíthetünk szelfiket anélkül, hogy a telefont döntögetni kellene.

Az Apple szokás szerint semmi konkrétumot nem árul el a „nagy sűrűségű akkumulátoráról”, de éljünk a gyanúval, hogy nem véletlenül tolják annyira MagSafe külső akkumulátort. A telefont az új A19 Pro chip hajtja, az Apple ProMotion 120 Hz-es kijelzőfrissítési frekvenciájával, és mágneses Qi2 25W-os vezeték nélküli töltéssel rendelkezik. Fekete, fehér, világos arany és világoskék színben kapható.

iPhone 17
Forrás: Apple

iPhone 17 Pro

Szembeötlő az újratervezett kamerarendszer, amit elegánsan Apple Camera Plateau-nak hívnak. A korábbi négyzet alakú kameramodul helyett egy hosszú, vízszintes kamerasávot látunk: végre nem fog billegni az asztalon.

Érdekes módon az Apple legdrágább modelljei visszatérnek az alumíniumhoz a titán helyett. Az alumínium jobban tűri a hőt, olcsóbb és könnyebb, nem is beszélve a kisebb szénlábnyomról (100%-ban újrahasznosított alumíniumból készült). Egyedül az iPhone Air maradt titán: aki azt hiszi, az olcsósítás árcsökkenést eredményezett, sajnos téved.

Gőzkamrás hűtőrendszert mutattak be ezeken a telefonokon, amely segít nekik rendesebb terhelés alatt is hűvösen maradni. (Ezt a megoldást Android telefonokban évek óta használják.)

Remek, hogy a teleobjektív most egy 48 megapixeles érzékelőt kapott, mint az ultraszéles látószögű és a fő kamera. A megapixelszám növekedése részletesebb fényképeket, de jobb zoomot is jelent: egészen pontosan 4x optikai zoomot. Ami technikailag visszalépés a korábbi Pro modellek 5x optikai zoomjához képest, de az Apple szerint ez a kamera egyesített erőkkel 8x zoomot tud elérni. És állítólag akár 40x digitális zoomra is alkalmas.

Ez azért még mindig elmarad például a Samsung Galaxy S23 Ultra 10-szeres optikai zoomjától. A Google és a Samsung zászlóshajói 5-szörös zoommal rendelkeznek, és mindkettő akár 100-szoros nagyítást is elérhet mesterséges intelligencia fejlesztésekkel.

iPhone 17

Megkockáztatjuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján idén az iPhone 17 lehet a legjobb döntés az új iPhone-ok közül. (A 17 Plus eltűnt a színről.)

Képernyője hatalmas előrelépés a 16-oshoz képest. Először is, nagyobb. Másodszor végre megkapta a más gyártóknál már megszokott 120 Hz-es frissítési gyakoriságot is (a kijelző másodpercenként 120 képkockát fog mutatni a 60 helyett), ami hatalmas különbség a kijelző általános válaszideje szempontjából.

A kijelző üvege „Ceramic Shield 2”, ami az Apple szerint háromszor karcállóbb, mint a korábbi iPhone-ok.

A hátlapon csak két kamera található három helyett – egy 48 megapixeles főkamera és egy 48 megapixeles ultraszéles látószögű kamera. Az összes iPhone továbbfejlesztett, 18 megapixeles szelfikamerával rendelkezik, amely mostantól támogatja az Apple Center Stage technológiáját. A Dual Capture funkcióval egyszerre is rögzíthetünk az előlapi és a hátlapi kamerával. Mindezt kiegészíti a Qi2 25W-os támogatás a gyorsabb, 25 wattos vezeték nélküli töltés érdekében (az Air teljesítményét 20 wattban korlátozták).

 

