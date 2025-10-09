Telefonkritika
1 órája
Az új iPhone Air: vékony csoda kompromisszumokkal
Az Apple bemutatta minden idők legvékonyabb iPhone-ját, az új iPhone 17 Airt.
Karcsú elegancia és pillekönnyű súly
Forrás: Shuterstock
Vékonyabb, mint valaha, de nem hibátlan – az Apple új iPhone Air készüléke egyszerre csábít és bosszant. A karcsú, pillekönnyű, titánkeretes modell lenyűgöző látvány, de az elegancia ára ezúttal is kompromisszumokkal jár: gyengébb akkumulátor, sérülékenyebb ház és visszafogott teljesítmény. Az új iPhone 17-es sorozat formatervezési bravúr, de a karcsúság ára ezúttal is érezhető – derül ki a Magyar Nemzet telefonkritikájából, amelyből megismerhetjük a készülék előnyeit és hátrányait egyaránt.
