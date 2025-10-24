október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudományos Expo

2 órája

Kísérletek, űrhajósok, robotok – a tudomány fesztiválja újra a Millenárison

Címkék#Kapu Tibor#tudományos expo#kísérlet#Millenáris#tudomány

A tudomány újra kilép a laborokból: október 28. és 30. között a budapesti Millenáris ad otthont a 2. Tudományos Expónak, ahol látványos kísérletek, interaktív bemutatók, inspiráló beszélgetések és izgalmas kiállítások várják a látogatókat. A tanszünet idején zajló, ingyenes rendezvényen több neves kutatóval és szakemberrel – köztük Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósokkal és Merkely Béla orvossal, a Semmelweis Egyetem rektorával – is találkozhat a közönség.

MW

A háromnapos esemény nemcsak a szakembereknek, hanem minden korosztálynak lehetőséget kínál arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a magyar tudományos élet legizgalmasabb eredményeivel és jövőformáló irányaival.

Illustration,Of,A,Robot,Playing,A,Grand,Piano
Az önvezető autózás, a rákmegelőzés, a baktériumfertőzések kezelése, a klímaváltozás és a mesterséges intelligencia egyaránt napirenden lesz
Illusztráció: Paul Fleet / Forrás:  Shutterstock

A 2. Tudományos Expo célja, hogy a tudományt közelebb hozza a társadalomhoz.

Nem száraz előadások soráról van szó, hanem interaktív bemutatókról, látványos kísérletekről, inspiráló beszélgetésekről és élményalapú tanulásról. A látogatók a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, az űrkutatás, valamint az orvostudományok legfrissebb eredményeit ismerhetik meg közérthető formában.

A 2025-ös Tudományos Expo különlegessége, hogy szervesen kapcsolódik az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Magyar Tudomány Évéhez. Ez az országos programsorozat egyrészt a hazai tudományos hagyományokat ünnepli, másrészt azt is bemutatja, miként formálják kutatóink a jövőt. A 2. Tudományos Expo ennek egyik leglátványosabb és legszélesebb közönséget megszólító állomása lesz.

A Millenáris D épületén belül kiállítói standok várják az érdeklődőket (ahol egyetemek, kutatóintézetek mutatják be aktuális innovatív, tudományos projektjeiket), emellett a nagyszínpadon kísérletek és előadások, a színházteremben pedig szakmai kerekasztal-beszélgetésekkel készül a szervező Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia.

A nagyszínpadon kiemelt programelem lesz Kapu Tibor űrhajós előadása, de emellett olyan bemutatók is várhatók, amelyeknél komoly hangsúlyt kap a robotika (humanoid- és robotkutya-bemutató is várható), illetve lesznek szövettani vizsgálatok, többféle fizikai és kémiai kísérlet is – ezek egy részét pedig bárki ki is próbálhatja.

A szakmai beszélgetések olyan témákat járnak körül, mint az önvezető autózás, a rákmegelőzés, a baktériumfertőzések kezelése, a klímaváltozás vagy éppen a mesterséges intelligencia különböző szakterületeken való alkalmazása.

Az Expón a Tudományos nagykövetek is részt vesznek, akik fiatal kutatóként, feltörekvő tehetségként mutatják be saját pályájukat, kutatási területüket és azt, hogyan válhat a tudomány karrier- és életformává. Az ő jelenlétük nemcsak a pályaválasztás előtt álló középiskolások és egyetemisták számára jelenthet inspirációt, hanem mindazoknak, akik szeretnék jobban megérteni, hogyan kapcsolódik a tudomány a mindennapi életünkhöz.

Miért érdemes tehát ellátogatni a Millenárisra? Mert a Tudományos Expo egyszerre ad választ a tudomány iránt érdeklődő laikusok kíváncsiságára, a diákok pályaorientációs kérdéseire és a szakemberek szakmai érdeklődésére is. Ez az a hely, ahol a tudomány kilép a laboratóriumok falai közül, és mindenki számára kézzelfoghatóvá válik. Az Expo lehetőséget teremt arra is, hogy a látogatók közvetlenül találkozzanak kutatókkal, kérdezzenek tőlük, és első kézből halljanak a legújabb fejlesztésekről és eredményekről.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu