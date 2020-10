A Covid19 alatt felpörögtek a startupok

A Restart2020 ötletversenyén 19 ország 500 innovátorának mintegy 100 projektje versenyzett.

A legizgalmasabb projektek a fenntarthatóság, az oktatás és az elektromobilitás területén születtek.

A Restart2020 ötletverseny döntőjébe azok az innovátorok jutottak, akik valamilyen olyan

érdekes és új megoldást próbálnak létrehozni, amelyből a járvány elmúltával fenntarthatóan működtethető vállalkozások születhetnek.

Ezt a célt kívánta támogatni a versenyt rendező szakemberek, befektetők és támogató cégek népes csapata.

„A Restart2020 nem csak ötlet- és startupverseny, hanem lehetőség arra, hogy újragondoljuk világszerte azt a víziót, amivel neki indulunk újra a járvány utáni időszaknak.” – fogalmazza meg a kezdeményezés lényegét Kovács Roland, a rendezvény egyik ötletgazdája.

Az ötlet és projektverseny alapítóinak eredeti célja is a fenntarthatóság volt, a verseny meghirdetésekor az motiválta őket, hogy a járvány utáni válságot mivel lehetne enyhíteni, elkerülni. Láthatóan a Covid19 számos területen hozott visszaesést a gazdaságban, ezzel szemben

úgy tűnik, hogy a startup vállalkozók, ötletgazdák ilyen helyzetben érzik magukat elemükben.

A válságban a kreatív ötletgazdák aktívan keresik a megoldásokat a helyzetre és ennek eredményeként ők azok, akik a válság után igen hamar képesek lesznek elindítani a vállalkozásaikat, újraindítani a gazdaságot.

Az ötlet és a mögötte álló ember

Hetente új ötletek százai születnek az ehhez hasonló a rendezvényeken, hogy aztán ahogy születtek, úgy el is tűnjenek nyomtalanul. A versenyek többségében még a győzteseket sem ismerjük meg.

A szervezők tervei szerint az eddigi rossz gyakorlat az általuk felépített innovatív platform – a Pozi.io – segítségével mostantól megváltozhat. Az versenyen induló minden ötlet és projekt elérhető marad az oldalon, nyitottan arra, hogy bármelyik megvalósításához befektető, hiányzó csapattag, vagy mentor csatlakozhasson.

A versenyen született ötletek többségének nem is befektetésre van szüksége, hanem testre szabott segítségre, szakavatott támogatásra. Legalábbis ezt mutatja az a mintegy 100 projekt, amelyből a Restart2020 online döntőjén 22 mutatkozhatott be.

Az ötletgazdák már a nevezési fázisban is kaptak mentori segítséget, kiváló szakemberek támogatták őket a projektjeik jobb kidolgozásában. A legjobbak mellett – egy most épülő nemzetközi közösség részeként – azok is reflektorfénybe kerültek, akik még nem értek el arra a szintre, hogy ötletük megvalósíthassák.

A verseny legjobbjainak az Intellitext befektetési lehetőséget, 3 csapatnak a Connect East Incubator hathónapos inkubációs programot kínált. Hat további projekt nyert meghívást a Grow with Google program programjába. A verseny össze projektje elérhető a Pozi.io oldalán.

Díjazottak: Intellitext Investment Opportunity Award:

Forest Making, PhD Journal, Hommy, LISN LISN, Screbo

Intensive Connect East Incubation:

Skeebdo, LISN, Ecolyze

Community Award:

cMenu

Special Award:

PhD Research Journalists, MYRA

Grow with Google program:

Myra, Likespace, DottedHomes, Skeebdo, ForestMaking, NaturAI IDA

