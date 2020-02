A drogkereskedő bátyja nagyon jó áron adja a mobilt

Negyedáron árusítja a hajtogatható okostelefont, árversenyben akarja „legyilkolni” a világ legnagyobb gyártóját.

A felénk leginkább a Netflix remek Narcos sorozatából ismert drogkereskedő, Pablo Escobar testvére már decemberben megígérte, hogy mélyen a koreai gyártó ára alatt árusít hajlítható okostelefont.

Míg a Samsung Galaxy Foldot mintegy 2000 dollárért mérik (nálunk 695 ezer 990 forinton dobbantott), az Escobar Fold 1 háttértárolójának méretétől függően csak 349, illetve 499 dollárba kerül (100-150 ezer Ft), mondta Roberto Escobar, az Escobar Inc. tulajdonosa. A cég reklámjában látható, a Samsung készülékeket ízzé-porrá szétzúzó hölgyek hangsúlyozottan nem tartozékok:

A gyártó fivére, Pablo kolumbiai drogkereskedő hatalmának csúcsán a világ kokainkereskedelmének 80 százalékát birtokolta. Roberto most a hírhedt „Escobar” márkanév birtokában egy másik, szintén durva függőséggel, okostelefonnal akar piacot nyerni.

Az említett árral nyerhetne is, ráadásul független készülékkel kecsegtet – ha Kolumbiában járnánk, igazán megérné megvenni, bár a mobil állítólag amúgy is a világpiacra készül – csak éppen még nemigen kapható a csodatelefon. Bár volt, aki már látta, s be is számolt róla.

Roberto azonban már az Escobar Fold 2-t ígéri a népnek.

Természetesen ismét lengén öltözött modellekkel hirdeti a telefont:

Elődjéhez hasonlóan a Fold 2-t szintén gyanúsan alacsony, 400 dolláros áron reklámozzák. Igaz, a Fold 2-t mintha koppintották volna, már megszólalásig hasonlít a Samsung hajtogatós készülékére.

Baljóslatú szlogenje: „Pihenj békében Samsung, Pablo mindig nyer”.

A Escobar Inc. helyi sajtóközleménye szerint a Fold 2-t az Egyesült Államokban fejlesztették, és Hong Kongban szerelték össze, míg alkatrészei a kínai Sencsenből származnak. A Gizmodo azonban azt állítja, hogy jobban megnézve a készüléket, kiderül, hogy ez nem, vagy alig más, mint a tavalyi Samsung az Escobar Inc. aranyozott logójával matricázva.

A két készülék műszaki paraméterei tényleg szinte megegyeznek: mindkettő Android 10-es operációs rendszeren megy, Qualcomm Snapdragon 855 processzort, 4380 mAh-s akkumulátort rejt és fő kijelzője 7,3 hüvelykes. Bár csak öt kamerával rendelkezik,

azért az Escobar Fold 2 a legdrágább kiszerelésben is csak 550 dollárba kerül.

A Samsung – ki tudja, miért – nem szereti ezt a készüléket, amiről sokan azt híresztelik, hogy Roberto ládaszám vásárolta fel Kínából, ahol az igazi Samsung Galaxy Fold (vagy annak számos alkotóeleme) talán túlzottan is nagy, eladatlan raktárkészlettel rendelkezik.

Vagy a mobilok egyszerűen leestek egy kamionról.