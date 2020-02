A közösségi médiában is emeli a tétet az SZNT kampánya

Ha az online tér velünk, ki lehet ellenünk! – így, ezzel a zárszóval osztja meg lelkesítő gondolatait Pesty László producer a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtő kampányát újabb fokozatra kapcsolva. Az ismert médiaszemélyiség aktívan beszáll a civil kezdeményezés propagálásába a közösségi média platformjain.

Pesty László a közösségi média aktív használatára mozgósító felhívása a civilek.hu felületén olvasható. Az ismert médiaszemélyiség rendkívüli aktivitást sugárzó és egyben elváró buzdító szövege szerint most arra van szükség, hogy ki-ki módosítsa Facebook-oldalának profilképét a nemzeti régiók keretével.

Majd rögtön közli is, hogy a keret módosítását milyen linkre kattintva lehet elérni.

Ön is csatlakozhat A polgári kezdeményezést ezen a linken, a „Támogatom” fülre kattintva interneten keresztül bárki aláírhatja. Szükség esetén a kitöltéshez az anyaországi magyarok az itt található videóban kaphatnak segítséget, az erdélyi magyarok pedig itt.

Pesty László amellett érvel, hogy ezzel a módszerrel juthat el a kezdeményezés a legszélesebb nyilvánossághoz.

„Írj cikket, készíts tudósítást, forgass videót az akcióról! Generálj tartalmat, és helyezd el azt az általad elérhető hagyományos médiában, vagy közösségi portálon!”

– olvasható Pesty László javaslatában.

A felhívás pontosan rávilágít arra, hogy miről is van szó. Hogy a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei, köztük a székelység is megtarthassák identitásukat a saját szülőföldjükön.

„Egymillió aláírást kell összegyűjtenünk 2020 május 7-ig. Az idő sürget! (…) együtt küzdünk baszk, katalán, breton, sziléziai, dél-tiroli, és még sok más nemzetből való barátunkkal azért, hogy az akció sikeres legyen”

– emlékeztet Pesty László, aki arra is kitér, hogy ki kell mondani, ahogy a petíció is, úgy az ő felhívása is „bizony a pénzről szól”

Mint jelzi: azért harcolnak, hogy az Unió fejlesztéspolitikája kezelje kiemelt figyelemmel a Székelyföldhöz hasonló nemzeti régiókat, vagyis azon térségeket, melyeket nemzeti, etnikai, kulturális, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

Azt akarják elérni, hogy létrejöjjön egy külön finanszírozási mechanizmus, mely kizárólag és közvetlenül e nemzeti régiók számára elérhető.

Ezzel biztosítható volna egyrészt, hogy az uniós forrásokat ne lehessen e nemzeti közösségek ellen használni (mint ahogy azt a diszkriminatív forráselosztáson keresztül jelenleg többek között Románia és Szlovákia is teszi), másrészt szavatolni lehetne, hogy fennmaradjon Európa nyelvi és kulturális sokszínűsége, mely épp e nemzeti régiókban van leginkább veszélyeztetve.

„A projekt pártok feletti, és mentes mindenféle belpolitikai felhangtól. Nem sajátította ki, és nem sajátítja ki egyetlen politikai irányzat sem. Mindenkire számítunk, akinek fontos a székelyek megmaradása, és akinek fontos az európai nemzeti kisebbségek megerősödése”

– hívja fel a figyelmet Pesty László, aki szerint a kampánynak az anyagi források felkutatása is kiemelt feladata most, ezért arra is kitér, hogy anyagi támogatásokat a Székely Nemzeti Tanácsnak jogi személyiséget adó Siculitas Egyesület alábbi számlaszámaira lehet küldeni:

Asociaţia Siculitas Egyesület OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01 EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01 USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01 HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Pesty László – híven a kezdeményezés civil jellegéhez – írása szerint felhívásában minden civil ötletet örömmel fogad, s

felhívásában azt is megígéri, hogy a kezdeményezés szimpatizánsainak érdemes figyelniük a netet, mert hamarosan indul a Twitter-, az Instagram- és a Youtube-felületük.

„Ha az online tér velünk, ki lehet ellenünk!” – fejezi be szövegét a modern médiavilág szellemét hathatósan megidézve az ismert producer.