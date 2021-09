A világon először végig az űrben forgatnak egy játékfilmet

Október másodikán indul útnak a filmstáb, Julia Peresszild orosz színésznő és Klim Sipenko rendező egy Szojuz-rakétával a kazahsztáni Bajkonur űrállomásról.

A cselekmény szerint egy kozmonauta megbetegszik az űrállomáson és elveszíti az eszméletét. Nem élné túl a visszautazást a Földre, ezért rövid időn belül egy doktornőt küldenek hozzá, hogy megmentsék.

👨‍🚀👩‍🚀 Preparations for shooting first ever feature film in #space are in full swing.

🚀 Russian actress Yulia #Peresild & director Klim #Shipenko are training at @roscosmos facilities to fly aboard a Soyuz MS-19 spacecraft to @Space_Station in October.@TomCruise, where you at? pic.twitter.com/vPA6f3IFev

